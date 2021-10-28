Motorlu taşıtların makaslarının bakım ve onarımından sorumlu olan kişiye motorlu taşıt makas tamircisi adı verilir. Makine sektöründe çalışmak isteyen kişiler motorlu taşıt makas tamircilerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki motorlu taşıt makas tamircisi maaşı ne kadar? Motorlu taşıt makas tamircisi ne iş yapar?

Motorlu Taşıt Makas Tamircisi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de motorlu taşıt makas tamircisi olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 4.750 TL maaş almaktadır. En düşük motorlu taşıt makas tamircisi maaşı 2.826 TL iken, en yüksek motorlu taşıt makas tamircisi maaşı ise 8.750 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Motorlu Taşıt Makas Tamircisi Ne İş Yapar?

Motorlu taşıt makas tamircisi olmak isteyen kişilerin en az ilköğretim düzeyinde eğitim görmüş olması gerekiyor. Motorlu taşıt makas tamircisi olarak işe giren bir kişinin yerine getirmesi gereken bazı görevleri bulunuyor. İşte o görevler:

- Makas tamir ve bakımı için gelen motorlu taşıt müşterilerinden durum hakkında bilgi almak,

- Motorlu taşıtın makas aksamını kontrol etmek, yapılması gereken işlemleri belirlemek,

- Yapılacak tamir ve bakım işlemlerinin maliyetini tespit etmek, müşterilere bilgi vermek,

- Taşıtın makas aksamının genel bakım ve kontrollerini yapmak,

- Motorlu taşıtın makas aparatlarında arızalı parçaların tamiri yapılabileceklerin gerekli tamir işlerini yapmak,

- Arızalı ve tamiri yapılamayacak durumda olan makas parçalarının eskilerini sökmek, yenilerinin montajını yapmak,

- Tamir ve montaj işlemleri tamamlanan makas aparatlarının son kontrollerini yapmak motorlu taşıt makas tamircilerinin görevleri arasında bulunmaktadır.