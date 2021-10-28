İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Motorlu taşıt makas tamircisi maaşı ne kadar? Motorlu taşıt makas tamircisi ne iş yapar?

Motorlu taşıtların makaslarının bakım ve onarımından sorumlu olan kişiye motorlu taşıt makas tamircisi adı verilir. Peki motorlu taşıt makas tamircisi maaşı ne kadar? Motorlu taşıt makas tamircisi ne iş yapar? İşte konu hakkında merak edilenler...

28 Ekim 2021 Perşembe 00:17
Motorlu taşıt makas tamircisi maaşı ne kadar? Motorlu taşıt makas tamircisi ne iş yapar?
Takip Et:

Motorlu taşıtların makaslarının bakım ve onarımından sorumlu olan kişiye motorlu taşıt makas tamircisi adı verilir. Makine sektöründe çalışmak isteyen kişiler motorlu taşıt makas tamircilerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki motorlu taşıt makas tamircisi maaşı ne kadar? Motorlu taşıt makas tamircisi ne iş yapar?

Motorlu Taşıt Makas Tamircisi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de motorlu taşıt makas tamircisi olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 4.750 TL maaş almaktadır. En düşük motorlu taşıt makas tamircisi maaşı 2.826 TL iken, en yüksek motorlu taşıt makas tamircisi maaşı ise 8.750 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Motorlu Taşıt Makas Tamircisi Ne İş Yapar?

Motorlu taşıt makas tamircisi olmak isteyen kişilerin en az ilköğretim düzeyinde eğitim görmüş olması gerekiyor. Motorlu taşıt makas tamircisi olarak işe giren bir kişinin yerine getirmesi gereken bazı görevleri bulunuyor. İşte o görevler:

- Makas tamir ve bakımı için gelen motorlu taşıt müşterilerinden durum hakkında bilgi almak,

- Motorlu taşıtın makas aksamını kontrol etmek, yapılması gereken işlemleri belirlemek,

- Yapılacak tamir ve bakım işlemlerinin maliyetini tespit etmek, müşterilere bilgi vermek,

- Taşıtın makas aksamının genel bakım ve kontrollerini yapmak,

- Motorlu taşıtın makas aparatlarında arızalı parçaların tamiri yapılabileceklerin gerekli tamir işlerini yapmak,

- Arızalı ve tamiri yapılamayacak durumda olan makas parçalarının eskilerini sökmek, yenilerinin montajını yapmak,

- Tamir ve montaj işlemleri tamamlanan makas aparatlarının son kontrollerini yapmak motorlu taşıt makas tamircilerinin görevleri arasında bulunmaktadır. 


Son Güncelleme: 28.10.2021 00:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Motorlu TaşıtMotorlu Taşıt Makas Tamircisi MaaşıMakas Tamircisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılı Kasım celbi askerlik yerleri nere? Askerlik yerlerinin açıklanma tarihi ne zaman?
2021 yılı Kasım celbi askerlik yerleri nere? Askerlik yerlerinin açıklanma tarihi ne zaman?
Döşeme ve duvar kaplamacısı 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Döşeme ve duvar kaplamacısı 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Tatlı ustası maaşı ne kadar? Tatlı ustası ne iş yapar?
Tatlı ustası maaşı ne kadar? Tatlı ustası ne iş yapar?
Otomotiv kaynakçısı işi nedir? Otomotiv kaynakçısı maaşları ne kadardır?
Otomotiv kaynakçısı işi nedir? Otomotiv kaynakçısı maaşları ne kadardır?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı
Şok'ta bu hafta hangi ürünler var? Şok 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!
Şok'ta bu hafta hangi ürünler var? Şok 27 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu!

Popüler Haberler

Motorlu taşıt makas tamircisi maaşı ne kadar? Motorlu taşıt makas tamircisi ne iş yapar?
28 Ekim 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ekim 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Ekim evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
2021 yılı Kasım celbi askerlik yerleri nere? Askerlik yerlerinin açıklanma tarihi ne zaman?
Jeoloji Mühendisi ne kadar maaş alıyor?
Döşeme ve duvar kaplamacısı 2021 yılında ne kadar maaş alır?İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Black Christmas (Kara Noel) filminin konusu nedir?
Tatlı ustası maaşı ne kadar? Tatlı ustası ne iş yapar?
Otomotiv kaynakçısı işi nedir? Otomotiv kaynakçısı maaşları ne kadardır?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
1 Ton Demir 2021 yılının Ekim ayında ne kadar? İnşaat demirinin fiyatı kaç TL oldu?
İOS 15 çıktı mı, nasıl indirilir? İOS 15 güncellemesi hangi telefonlara geldi?
27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Daha İyi Bir Yarın filmi konusu ve oyuncuları
Sakinleştirici ve rahatlatıcı bitki çayları nelerdir? İşte en etkili 10 bitki çayı!
Kripto paraların yükselme ve düşme nedenleri
TJK 27 Ekim 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
28 Ekim 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Ekim Perşembe at yarışı programı
NFT Satışları içerisinde en iyi 10! Kripto para piyasası içerisinde en iyi NFT Satışı olanlar ne?
Bitcoin’den para kazanma yöntemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.