İkinci el motorlu kara taşıtlarının motor ve mekanizmalarında bulunan hasar ve aksaklıkları tespit eden kişiye motorlu kara taşıtları eksperi adı verilir. Türkiye’de iş arayışlarına devam eden pek çok insan motorlu kara taşıtları eksperinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptığını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. Peki motorlu kara taşıtları eksperi maaşı ne kadar? Motorlu kara taşıtları eksperi ne iş yapar?

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de motorlu kara taşıtları eksperi olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 6.700 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük motorlu kara taşıtları eksperi maaşı 2.826 TL iken en yüksek motorlu kara taşıtları eksperi maaşı ise 11.200 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi Ne İş Yapar?

Motorlu kara taşıtları eksperi olmak isteyen bir kişinin en ortaöğretim (lise ve dengi) seviyesinde eğitim almış olması gerekiyor. Motorlu kara taşıtları eksperi olarak çalışmaya başlayan kişilerin ise yerine getirmesi gereken bazı görevler bulunuyor. İşte o görevler:

- Aracın kimlik bilgilerinin kayıtlı olduğu kontrol formunu satış yetkilisinden teslim almak,

- Kontrol formunda kayıtlı araç kimlik bilgilerini kontrol etmek,

- Aracın dış aksamının , kaportasını kontrol etmek,

- Aracın alt ve yürüyen aksamını kontrol etmek,

- Aracın iç, dış aksamını kontrol etmek,

- Aracın elektrik, motor ve mekanik aksamlarını kontrol etmek,

- Aracın üzerindeki aksesuar ile avadanlıklarının kontrolünü yapmak,

- Test sürüşü yapmak, yürüyen aksam, motor, fren ve elektrik aksamlarını kontrol etmek,

- Araç kontrollerinde kullanılan cihaz ve aletlerin bakım ve temizliğini yapmak motorlu kara taşıtları eksperinin görevlerinden bazılarıdır.

Motorlu kara taşıtları eksperi olarak çalışmak isteyen kişiler İŞKUR'un intenet sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapabilirler.