Çalışma şartları bir çok işe göre biraz daha ağır olsa da motorlu araç tamircisi mesleği özellikle akademik eğitim almayan kişilerin merak ettiği ve tercih ettiği meslek dallarından birisi olarak dikkat çekiyor. Motorlu araç tamircisi olmak isteyen binlerce insan bu meslekte ne kadar maaş alındığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki motorlu araç tamircisi maaşı ne kadar?

Motorlu Araç Tamircisi Maaşı Ne Kadar?

İlköğretim düzeyinde eğitimi olan vatandaşların tercih ettiği mesleklerden birisi olan motorlu araç tamircisi 20221 yılında ortalama olarak 3.400 TL aylık maaş almaktadır. Çalışılan firmaya göre değişiklik gösteren maaş, 2.826 TL- 5.100 TL arasında değişmektedir.

Motorlu araç tamircisi olmak isteyen kişiler İŞKUR’un sitesinde yer alan iş arama boşluğuna ‘’motorlu araç tamircisi iş ilanları yazarak bu meslekle ilgili yayınlanan ilanlara başvurabilirler.