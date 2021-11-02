Motorlu Araç Radyatör İmalat İşçisi ne kadar maaş alıyor?

Motorlu araç radyatör imalat işçisi ne demek? Motorlu araç radyatör imalat işçisi görev tanımı nedir? Motorlu araç radyatör imalat işçisi ne kadar maaş alıyor? Motorlu araç radyatör imalat işçisi olmak için hangi bölüm ya da okuldan mezun olmak gerekiyor? Motorlu araç radyatör imalat işçisi olmak için gerekli olan belgelere nelerdir? Sorularının yanıtlarını siz değerli okurlarımız için araştırdık ve detayları ile birlikte haber içeriğimizde yer verdik.. işte detaylar..

Motorlu araç radyatör imalat işçisi ne demek?

Motorlu araç radyatör imalat işçisi; metal parçaların birleşimini yaparak motorlu araçların radyatörlerini imal eden kişi olarak tanımlanmaktadır.

Motorlu araç radyatör imalat işçisi ne kadar maaş alıyor?

Motorlu araç radyatör imalat işçisi olarak çalışan bir kişinin ayda ortalama olarak almış olduğu maaş miktarı 5.600 TL ‘dir. Aynı zamanda motorlu araç radyatör imalat işçisi olarak çalışan bir kişin aylık olarak almış olduğu en düşük maaş miktarı 2.826 TL ‘dir ve motorlu araç radyatör imalat işçisi olarak çalışan bir kişinin aylık olarak almış olduğu en yüksek maaş miktarı 6.900 TL ‘dir. Sizde yukarıda belirtmiş olduğumuz maaş miktarları arasında bir aylık gelir sahibi olmak istiyorsanız eğer İŞKUR Motorlu Araç Radyatör İmalat İşçisi iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz ve aynı zamanda https://www.iskur.gov.tr adresi üzerinden de yayınlanmış olan iş ilanlarından size en uygun olanını seçerek kariyer planlamanıza yön verebilirsiniz.

Motorlu araç radyatör imalat işçisi olarak çalışmak için hangi okul ya da bölümden mezun olmak gerekiyor?

Motorlu araç radyatör imalat işçisi olarak çalışmak için gerekli olan en düşük eğitim seviyesi ilköğretimdir.

Motorlu araç radyatör imalat işçisi görev tanımı nedir?

Bakır olan rolelerin kenar kısımlarını merdanede kıvırmak

Saç makaraya sarma işlemini yapmak, preslenen petek parçalarını alınan ölçüye uygun bir şekilde kesme işlemini yapmak

Petek kalıp seçimini yaparak seçilen kalıbın içerisine radyatör boruları ile petek parçalarını yerleştirme işlemini yapmak

Borular ile petek parçaları arasına lehim parçaları koyarak fırına atmak, fırın içinde lehimlerin eriyerek petek parçaları ile boruların birbirine yapışması işlemini yapmak

Petekleri fırının içinden çıkararak soğumasını beklemek ve sonra da ilgili kişilere teslimatını yapmak

İş bittikten sonra kullandığı takımların temizliğini yaparak erlerine kaldırmak ve benzer olan iş ile işlemleri yerine getirmek ile sorumludur.

Motorlu araç radyatör imalat işçisi meslek ana grubu nedir?

Motorlu araç radyatör imalat işçisi; bağlı olduğu işletmenin genel alışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları en etkin bir biçimde kullanarak ilk önce işçi sağlığı ve sonrasında da iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğinin gerekli kıldığı verimlilik ile kalite gereklerine en uygun olacak bir şekilde;

Motorlu araç radyatör imalat işçisi olarak çalışan bir kişi ‘’ sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ‘’ meslek ana grubu içinde yer almaktadır.

Motorlu araç radyatör imalat işçisi meslek alt ana grubu nedir?

Motorlu araç radyatör imalat işçisi olarak çalışan bir kişi ‘’ metal işleme, makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar ‘’ meslek alt ana grubuna dahil edilmektedir.

Motorlu araç radyatör imalat işçisi hangi meslek ana grubu içinde yer alıyor?

Motorlu araç radyatör imalat işçisi olarak çalışan bir kişi ‘’ metal levha ve metal inşaat malzemesi çalışanları, kalıpçılar ve kaynakçılar ve ilgili işlerde çalışanlar ‘’ meslek grubu içinde yer almaktadır.

Motorlu araç radyatör imalat işçisi hangi meslek birim grubuna dahil edilmektedir?

Motorlu araç radyatör imalat işçisi olarak çalışan bir kişi ‘’ metal levha işlerinde çalışanlar ‘’ meslek birim grubuna dahil edilmektedir.

Motorlu araç radyatör imalat işçisi hangi meslek kodu içine dahil edilmektedir?

Motorlu araç radyatör imalat işçisi olarak çalışan bir kişi Türk Meslekler sözlüğü içinde daha önceden belirlenmiş olan 7213.11 sayılı meslek kodu içine dahil edilmektedir.