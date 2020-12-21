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Motor hırsızları kameralarda

Afyonkarahisar'ın 4 ayrı mahallesinde yaşanan hırsızlık olayı mahalleyi tedirgin ederken, herkes bu hırsızlık olayını yapan şahısları merak ediyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı polis ekiplerini hareket geçirirken, ilçede yaşayan insanlarda hırsızlığın nasıl olduğunu merak edip araştırmaya başladılar. Afyonkarahisar da dört farklı mahalleden motosiklet hırsızlığı yapan bu şahısların yakayı ele verip vermedikleri merak ediliyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:53
Motor hırsızları kameralarda
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Afyonkarahisar ilimizin sandıklı ilçesinde meydana gelen 4 ayrı mahalledeki hırsızlık olayı emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Hırsızlık anının olduğu yerlerden birisi olan çakır mahallesi Gülseren sokakta olan hırsızlık anı ise çevredeki güvenli kameralarına yansıdı. Kayıt edilen görüntülerde önce sokakta yürüyüp bir süre etrafı gözetleyen hırsızlar, o an için gözlerine kestirdikleri motosikleti çalıştırmadan evin önünden çalıyorlar. Hırsızlardan biri motosikletin üstüne biniyor, bir diğeri de motosikleti ittirmeye başlıyor. Evin önünden uzaklaşan şüpheli şahıslar motosiklete binerek gözde kayboluyorlar.



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:53
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Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkMotosikletAfyonkarahisar
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