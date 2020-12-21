Motor hırsızları kameralarda

Afyonkarahisar ilimizin sandıklı ilçesinde meydana gelen 4 ayrı mahalledeki hırsızlık olayı emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Hırsızlık anının olduğu yerlerden birisi olan çakır mahallesi Gülseren sokakta olan hırsızlık anı ise çevredeki güvenli kameralarına yansıdı. Kayıt edilen görüntülerde önce sokakta yürüyüp bir süre etrafı gözetleyen hırsızlar, o an için gözlerine kestirdikleri motosikleti çalıştırmadan evin önünden çalıyorlar. Hırsızlardan biri motosikletin üstüne biniyor, bir diğeri de motosikleti ittirmeye başlıyor. Evin önünden uzaklaşan şüpheli şahıslar motosiklete binerek gözde kayboluyorlar.