Mörş (Merchandiser) aylık maaşları ne kadar? Çalışma koşulları nasıl? (2021)

Yeni tip bir koronavirüs salgını tüketici alışkanlıklarını tamamen değişikliğe uğrattı. İzolasyon sürecinden dolayı evlerinde daha fazla zaman geçirenler alışveriş giderlerini artırdı. İnsanlar alışveriş merkezlerine ve zincir mağazalara koştu ve büyük alımlar yapmaya başladı. Özellikle bu süreç içerisinde BİM, A101, Migros, Carrefour, Şok Market, Türkiye şubelerinde bulunan iki şirketteki müşteri sayılarını iki üç katına çıkardı. Ayrıca alışveriş merkezlerinde, şehir merkezlerinde ve mahallelerde büyük mağazalar yoğunlaştı. Bu nedenle perakende sektöründe pazarda çalışanların hareketliliği artmıştır. Birçok şirket yeni çalışanları işe almaya başladı. Bu noktada en ilginç pozisyonlardan biri mörş veya merchandiser olarak bilinen personeldir. Bu personel için açık kadro sayısı arttıkça vatandaşlar iş tanımları, çalışma koşulları ve saatleri ve maaşları üzerinde düşünmeye başladı.

Mörş Nedir? Ne Demek? Merchandiser Ne Demek?

Pandemi sırasında tüketici talebi arttıkça perakende sektörü hareketlendi. Bu nedenle yeni pazarlama stratejileri, müşteri memnuniyeti ve artan pazar payına odaklanan şirketler uzman yardımı almaya başlıyor. Bu uzmanlardan en önemlisi satış destek kadrosudur. Satış noktasında müşterilere yardımcı olan bu kişilere mörş, satıcı veya satış destekçisi denir. Bu kişiler pazarları ve satış noktalarını ziyaret ederek çalıştıkları firmanın ürünlerini yerleştirirler, Ürünün öne çıkmasını sağlarlar, Kusuru düzeltirler. Stok durumunu kontrol ederek müşterilerin fazla aramasını engellemeye çalışırlar. Bu kişiler genellikle bölümdeki en önemli pozisyonlardan biridir. Her gün mağazaları ve satış noktalarını kontrol etmektedirler.

2020-2021 Mörş (Merchandiser) Çalışma Şartları ve Saatleri

2021 Mörş (Merchandiser) Maaşları Ne Kadar?

Personel mağaza, market, şubeler ve satış noktalarını ziyaret ederek ait oldukları firmanın ürünleri ile ilgilenirler. Envanter durumu kontrolü, raf dizaynı, etiket yerleştirme ve ürün yerleştirme gibi işlemleri gerçekleştirirler. Satış noktasını her gün ziyaret ederler. Çalışma saatleri genellikle 08:00 ile 17:00 arasındadır. 8-9 saat fazla mesai olması muhtemeldir. Şirket, çalışanları araba, Cep telefonları, tabletler, arabalar vb. Alet kullanma hakkına sahiptir. Yemek kartları, seyahat, kıyafet, aile yardımı vb. Avantajları olabilir.

Özel sektörde iş bulmak zor ve düşük maaşlar, ağır çalışma koşullarıyla bulunmaktadır. Özellikle günümüzde işsizlik oranı artmaya devam ediyor ve salgın çeşitli sektörleri olumsuz etkiledi durum ise gittikçe kötüleşiyor. Bu durumun ücretler, sosyal ve özlük hakları üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Mörş'ün satış destek personeli maaşı 2020-2021 yılları arasında 3.000 ile 4.000 TL arasında değişiyor. Ayrıca prim sistemi aktif olarak uygulanmıştır. Personelin maaşı, belirli bir süre içerisinde tamamlanan işe, performans seviyesine, satış başarısına ve diğer faktörlere bağlı olarak 1-2 bin lira artabilir. Çocuk yardımı, aile yardımı, yemek yardımı, kıyafet yardımı, gaz yardımı gibi ek ödemeler olabilir.

2021 Mörş, Satış Destek Elemanı İş Olanakları

Nestle, Ülker, Pepsi, Pınar, Efes Pilsen, Coca Cola, Eti, Tuborg, Süt Markaları, Tadım, Turkcell, Türk Telekom, Sarelle, Şölen, Torku gibi tüm firmalar mörş veya satış destek elemanı alımı yapar. Kariyer sitelerinde, firmaların intenet sitelerinde iş ilanları verilmektedir.