Morhipo efsane cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Morhipo 2020 Black Cuma efsane cuma indirimli ürünleri

Black Cuma indirim günleri başladı. Dünyada Kasım ayının son haftasında düzenlenen indirimlere Türkiye’nin en büyük alışveriş siteleri de dahil oldu. Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitelerinden biri olan Morhipo Black Cuma kapsamında binlerce üründe indirimler fiyatları uyguladı.

Morhipo Efsane Cuma ne zaman?

2020 yılında 27 Kasım tarihine gelen Efsane Cuma, Black Cuma indirimleri ülkemizde de başladı. Morhipo 20 Kasım tarihinde başlattığı Efsane Cuma indirimlerinin 27 Kasım Cuma gününe dek süreceğini açıklamıştı.

Dünya’da ilk olarak Amerika’da başlayan Black Cuma indirimleri Şükran Gününden sonraki ilk Cuma gününde düzenlenmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve intenet alışverişinin artmasıyla birlikte Amerika’dan tüm dünyaya yayılan Black Cuma indirim günleri ülkemizde de düzenleniyor. Ülkemizde birçok online alışveriş sitesi Efsane Cuma indirimleri düzenliyor. Bu sitelerin başında ise Morhipo geliyor. İşte Morhipo’nun Efsane Cuma kapsamında indirime giren marka ve indirimleri;