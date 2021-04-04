Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir, önemi nedir, savaş durumunda anlaşma hangi maddeler işleyecek? Montrö Boğazlar Sözleşmesi genel hükümler neler?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türk Boğazlarından (Çanakkale ile İstanbul) geçiş rejimi ile boğazlar bölgesinin güvenliği işlerini düzenleyen sözleşmeye deniyor. 1923 yılında Lozan Antlaşması ile beraber imzalanmış olan Boğazlar Sözleşmesi’nin yerine geçmiştir.

Boğazların statüsü ile gemilerin geçiş rejimi ve her zaman yakından ilgilenen Birleşik Krallık’ın Türkiye’ye destek vermesine paralel olarak Balkan Antantı Daimi Konseyi’nin 4 Mayısıs 1936 yılında Belgrad’da yapmış olduğu toplantıda Türkiye’nin sunduğu teklifi desteklene kararı verilmiştir. Türkiye’nin girişimi Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin diğer akitleri tarafından da kabul edilmesi ile boğazların rejimini değiştirecek olan konferans 22 Haziran 1936 yılında İsviçre’nin Montrö kentinde toplandı. 2 ay süren toplantılar sonrasında 20 Temmuz 1936 yılında Bulgaristan, Fransa, Büyük Britanya, Avustralya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya ile Türkiye tarafından imzalanmış olan yeni Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye’nin kısıtlanan hakları iade edilerek boğazlar bölgesinin egemenliği yeniden Türkiye’nin eline geçmiştir. Türkiye daha öncesinde Sovyet Rusya ile yaptığı anlaşma uyarınca (Saldırmazlık Antlaşması) Sovyetler Birliğinden de destek almıştır.

103 amiralden darbe bildirisi

Deniz Kuvvetleri emeklisi olan 103 eski amiral gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevde olan bir amiralin cübbe ile takkeli fotoğrafını konu edinip milli iradeyi tehdit eden ve darbe imalarının yer aldığı bir bildiri yayınladılar. Gece yarısında yayınlanmış olan bildiride emekli askerler, Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişesinde olduklarını ifade ederek geçmişte yayınlanmış olan muhtıralara benzeyen bir üslup ile siyasetçilere ayar vermeye kalkıştılar.

Darbe iması: “Aksi halde”

Emekli askerlerin imzaladığı metinde özetle şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur.”

“Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz.”

“Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte önekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir.”

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde yer alan maddeler neler?

Ticari Gemiler İçin Geçiş Rejimi

Barış zamanında, gündüz ile gece, bayrak ve yük ne olursa olsun, hiçbir işlem (formalite) – sağlık denetimi dışında- olmaksızın Boğazlar’dan geçiş ile gidiş ve geliş (ulaşım) tam özgürlüğünden faydalanacaklardır.

Savaş zamanı Türkiye, savaşan değil ise bayrak ve yük ne olursa olsun Boğazlar’dan geçiş ile gidiş ve geliş (ulaşım) özgürlüğündün faydalanılacaktır. Kılavuzluk ve yedekçilik (römorkörcülük) isteğe bağlı kalmakta.

Savaş zamanı Türkiye savaşırsa, Türkiye ile savaşta olan bir ülkeye bağlı bulunmayan ticaret gemileri, düşmana hiçbir şekilde yardım etmeme şartı ile Boğazlar’da geçiş ile gidiş ve geliş (ulaşım) özgürlüğünden faydalanabileceklerdir. Bu gemiler Boğazlar’a gündüz girip ve geçiş, her defasında Türk makamları tarafından gösterilecek yoldan yapılacak.

Türkiye’nin kendisini çok yakın bir savaş tehlikesi tehdidi karşısında sayması halinde, Boğazlar’dan geçiş ile gidiş ve geliş (ulaşım) tam özgürlüğünden faydalanacaklardır; fakat gemilerin Boğazlar’a gündüz girmeleri ile geçişin her defasında Türk makamları tarafından gösterilmiş olan yoldan yapılması gerekecek. Kılavuzluk, bir durumda zorunlu kılınabilecek; fakat ücrete bağlı olmayacak.

Savaş gemileri için geçiş rejimi

Barış zamanlarında;

Karadeniz’e kıyıdaş olan devletler; bu denizin dışında yaptırmış oldukları veya da satın almış oldukları denizaltılarını, tezgaha koyuştan veya alıştan Türkiye’ye zamanında haber verilmiş ise, deniz üslerine katılmak için Boğazlardan geçirme hakkına sahip olacaklar. Söz konusu devletlerin denizaltıları, bu konuda Türkiye’ye detaylı bilgiler zamanında verilmesi şartı ile, bu denizin dışında tezgahlarda onarılmak için Boğazlardan geçebilecekler. Gerek 1. gerek ise 2. halde, denizaltıların gündüz ile su üstünden gitmeleri ve Boğazlar’dan yalnız geçmeleri gerekecek.

Savaş gemilerinin boğazdan geçebilmeleri adına, Türk Hükümetine diploması yolu ile bir ön bildirimde bulunulması gerekecek. Bu ön bildirimin olağan zaman 8 gün olacak; fakat, Karadeniz kıyıdaşı olmayan devletlerde bu süre 15 gün olacaktır.

Boğazlardan geçiş için yer alacak tüm yabancı deniz kuvvetlerinin maksimum toplam tonajı on beş bin tonu geçmeyecektir.

Savaş zamanlarında;

Savaş zamanlarında, Türkiye savaşta ise, savaş gemileri yukarıda belirtilmiş olan koşullar dahilinde, Boğazlarda tam bir geçiş ile gidiş ve geliş (ulaşım) özgürlüğünden faydalanabilecektir.

Saldırıya uğrayan bir devlet ile Türkiye’yi bağlayan bir karşılıklı yardım antlaşması gereğince yapılmış olan yardım durumlarının haricinde savaşan herhangi bir devletin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi yasak olacak.

Savaş zamanlarında, Türkiye savaştaysa, savaş gemilerinin geçişi ile ilgili Türk Hükümeti tümüyle istediği şekilde davranabilecek.

Savaşta olan devletlerin savaş gemilerinin Boğazlarda herhangi bir el koyma durumuna girişmeleri, denetleme (ziyaret) hakkı uygulamaları ile başka herhangi bir düşmanca eylemde bulunulması yasak olacaktır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin genel hükümleri

Boğazlar kayıtsız şartsız Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakılıp, tahkimat yapma hakkı tanınmayacak.

Türk Hükümeti, sözleşmenin, savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine dair her hükmünün yürütülmesine göz kulak olacak.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ne zaman feshedilebilir?