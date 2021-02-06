Monolit ne demektir? Monolit taş nasıl olur?

Monolit Nedir? Monolit Nasıl Olur, Ne Anlama Geliyor?

Şanlıurfa’nın tarihi merkezi olan Göbeklitepe’de bugün görülen bir monolit, herkesin monolitin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini araştırmalarına neden oldu.

Herkes monolitin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini merakla araştırıyor.

İlk olarak ABD’nin Utah eyaletinde, Romanya ve en son olarak da Kalifoniya’da görülen sır dolu monolitler herkesin merak etmesine neden oldu.

Monolit Nedir?

Herkes Monolit’in ne olduğunu ve nelerden oluştuğunu bunların yanında ne anlam taşıdığını merakla araştırıyor.

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.

İsim Latince ‘monolithus’ sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca ‘monolithe’ sözcüğünden geçmiştir.

Jeolojik Monolitler Hangileri?

Herkes Jeolojik monolitlerin neler olduğunu araştırıyor.

Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit şunlardır:

Mount Ağustosus (Ağustosus Dağı),Avustralya La Peña de Benal, Meksika Stone Mountain (Taş Dağı),Atlanta, Georgia, ABD

Diğer monolitlerden bazıları:

Kuzey Amerika

Bottleneck Peak and Moon, Utah, ABD

Devils Tower National Monument, Wyoming, ABD

El Capitan, Kalifoniya, ABD

Enchanted Rock, Teksas, ABD

Haystack Rock, Britanya Kolumbiyası, Kanada

Avrupa

Frau Holle Stone, Almanya

Humber Stone, İngiltere

King Arthur's Stone, İngiltere

Logan Stone, İngiltere

Odin Stone, Orkney, Birleşik Krallık - 1814 yılında yok edilmiştir.

Cebelitarık Kayası (Rock of Gibraltar)

Afrika

Ben Amera, Moritanya

Brandberg Mountain, Namibya

Asya

Savandurga, Hindistan

Avustralya

Mount Coolum, Queensland

Mount Wudinna, Güney Avustralya

Güney Amerika

Paine Kuleleri, Şili

Antarktika

Scullin monoliti

Uluru

Yıllardır Uluru/Ayers Kayası'nın dünyanın en büyük monoliti olduğu belirtilmiş ve söylenmiştir. Aslında bu iki açıdan da yanlıştır. Zira Uluru bir monolit değildir ve bir monolit olsa bile Mount Ağustosus ondan yaklaşık 2,5 kat daha büyüktür.

Yapay Monolitler Hangileri?

Herkes Yapay Monolitlerin hangileri olduğunu merakla araştırıyor.

Yekpare taştan meydana gelen abidelere tarihte sıklıkla rastlanır. Bunlar diğer özelliklerine göre farklı isimlerle anılır. Bunun dışında insanlar tarafından, farklı amaçlar için yapılmış monolitler bulunuyor. Bazı insan eliyle yapılmış monolitler ve tipler: