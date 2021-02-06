Monolit ne demektir? Monolit taş nasıl olur?

Monolit Nedir? Monolit Nasıl Olur, Ne Anlama Geliyor?
Şanlıurfa’nın tarihi merkezi olan Göbeklitepe’de bugün görülen bir monolit, herkesin monolitin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini araştırmalarına neden oldu.
Herkes monolitin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini merakla araştırıyor.
İlk olarak ABD’nin Utah eyaletinde, Romanya ve en son olarak da Kalifoniya’da görülen sır dolu monolitler herkesin merak etmesine neden oldu.
Monolit Nedir?
Herkes Monolit’in ne olduğunu ve nelerden oluştuğunu bunların yanında ne anlam taşıdığını merakla araştırıyor.
Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.
İsim Latince ‘monolithus’ sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca ‘monolithe’ sözcüğünden geçmiştir.
Jeolojik Monolitler Hangileri?
Herkes Jeolojik monolitlerin neler olduğunu araştırıyor.
Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit şunlardır:
- Mount Ağustosus (Ağustosus Dağı),Avustralya
- La Peña de Benal, Meksika
- Stone Mountain (Taş Dağı),Atlanta, Georgia, ABD
Diğer monolitlerden bazıları:
Kuzey Amerika
- Bottleneck Peak and Moon, Utah, ABD
- Devils Tower National Monument, Wyoming, ABD
- El Capitan, Kalifoniya, ABD
- Enchanted Rock, Teksas, ABD
- Haystack Rock, Britanya Kolumbiyası, Kanada
Avrupa
- Frau Holle Stone, Almanya
- Humber Stone, İngiltere
- King Arthur's Stone, İngiltere
- Logan Stone, İngiltere
- Odin Stone, Orkney, Birleşik Krallık - 1814 yılında yok edilmiştir.
- Cebelitarık Kayası (Rock of Gibraltar)
Afrika
- Ben Amera, Moritanya
- Brandberg Mountain, Namibya
Asya
- Savandurga, Hindistan
Avustralya
- Mount Coolum, Queensland
- Mount Wudinna, Güney Avustralya
Güney Amerika
- Paine Kuleleri, Şili
Antarktika
- Scullin monoliti
Uluru
Yıllardır Uluru/Ayers Kayası'nın dünyanın en büyük monoliti olduğu belirtilmiş ve söylenmiştir. Aslında bu iki açıdan da yanlıştır. Zira Uluru bir monolit değildir ve bir monolit olsa bile Mount Ağustosus ondan yaklaşık 2,5 kat daha büyüktür.
Yapay Monolitler Hangileri?
Herkes Yapay Monolitlerin hangileri olduğunu merakla araştırıyor.
Yekpare taştan meydana gelen abidelere tarihte sıklıkla rastlanır. Bunlar diğer özelliklerine göre farklı isimlerle anılır. Bunun dışında insanlar tarafından, farklı amaçlar için yapılmış monolitler bulunuyor. Bazı insan eliyle yapılmış monolitler ve tipler:
- Theoderik Mozolesi, Ravenna
- Aztek takvimi "Güneş Taşı"
- Run taşları
- Steller
- Dikilitaşlar
- Ogham Taşı (Ogham Stone),İrlanda
- Adem ve Havva Taşları (Adam and Eve Stones),İngiltere
- Merlin Taşı (Merlin Stone),İngiltere