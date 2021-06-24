Monarşi nedir, anlamı ne demek?

Monarşi, yönetimin babadan oğula geçmiş olduğu demokratik karşıtı olan bir yönetim biçimidir. Özellikle Orta Çağ'da yaygın şekilde görülen bu yönetim türünde halkın seçme seçilme hakkı yoktur.Devletin yasama, yürütme ve yargı organı, tek bir şahısın elinde bulunmaktadır.

Monarşi yönetim biçiminde devleti lideri olan kişi, istediği şekilde yasa yapabilir ve buna bir neden de göstermeden yasaları ortadan kaldırabilir.

Krallıklar ve padişah ile yönetilmiş olan eski devletler bu yönetim türüne önek olabilir. Bu sistemde halk tebaa konumundadaır yani parlamenter sistemin tam tersi bir yönetim vardır. Devletin yönetimindeki kişi ekonomiden sosyal hayata kadar kadar tüm kararları veren kişidir.

Monarşide krallar bazen karar alırken yardımcılarına ve kendi oluşturduğu meclise danışabilir. Bu yönden bakıldığında monarşizm, ariktokarsi ile de ortak özellikler barındırır.

TDK'ya göre Monarşi ne demek?

TDK'daki analmına göre monarşi, siyasal iktidarın tek bir kişide toplandığı yönetim sistemi anlamına gelmektedir. Ülkelerin demokratik ilkelerle değil, babadan oğula geçen bir sistemle yönetilmesi gerektiğin savunan ideolojiye ise monarşizm denir.

1789'da yaşanan Fransız İhtilali'nden sonra monarşizm yerine demokrasi yönetimi hakim olmaya başlamıştır. Fakat günümüzde Afrika ve Asya kıtasında yer alan on ülke halen monarşi yönetimiyle yönetilmektedir.