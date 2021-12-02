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Modelist Yardımcısı (Tekstil) maaşı ne kadar?Modelist Yardımcısı kime denir?

Tekstil sektöründe Modelist Yardımcısı; modelist tarafından belirlenen, özellikle de dokuma ürünü kumaşlardan elde edilecek olan giysilerin önceden belirlenmiş uluslararası standartlara uygum ölçülerde seri üretim için model kalıbın hazırlanmasını sağlayan kişidir. Modelist Yardımcıları ne kadar alıyor? 2021 yılı Modelist Yardımcısı maaşları ve merak edilenler haberimizde.

02 Aralık 2021 Perşembe 21:20
Modelist Yardımcısı (Tekstil) maaşı ne kadar?Modelist Yardımcısı kime denir?
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Modelist Yardımcısı kime denir? 

Modelistlerin önceden belirlemiş olduğu ve uluslararası standart ölçü tablosuna uygun kalıplar vardır. Dokuma ürünü olan kumaşlardan elde edilecek giysilerin seri üretimi için model kalıbını hazırlayan kişilere Modelist Yardımcısı denilmektedir.  

Modelist Yardımcısı maaşı ne kadardır?  

Modelist Yardımcısı, aylık ortalama olarak 3.450 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 5.350 TL’dir.   

Modelist Yardımcılığı için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?  

Modelistlik Yardımcılığı için beklenen eğitim düzeyi kişin Ortaöğretim ya da Lise veya dengi bir eğitim almış olmasıdır. 

Modelist Yardımcısı meslek ana grubu nedir?  

Profesyonel Meslek Mensupları  

Meslek alt ana grubu nedir?  

Bilim ve Mühendislik alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları  

Modelist Yardımcısı meslek grubu nedir?  

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri ve Tasarımcılar’dır.  

Modelist Yardımcılığı birim grubu nedir?

Giyim eşyası ve ilgili kalıp yapımcıları ve kesimcileri  

Modelist Yardımcısı meslek kodu nedir?  

Türk Meslekler sözlüğünde tekstil alanında Modelist Yardımcısı meslek kodu 7532.32’dir. 


Son Güncelleme: 02.12.2021 21:20
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Modelist YardımcılığıModelist Yardımcılığı (tekstil) Maaşı
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