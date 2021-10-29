Mobilya ve dekorasyon montaj ustası 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde tanımı nasıl yapılır?

Üretimi yapılmış sabit veya hareketli, montajlanmış veya demonte mobilya elemanlarının montaj sürecinin aksaksız yürütülmesi için koordinasyonu sağlayan, şablon ve montaj kalıplarını hazırlayan, mobilya elemanlarını proje ve montaj talimatına göre montajlayarak mobilyaları oluşturan, lambri, tavan-duvar kaplaması gibi dekorasyon elemanlarını ve kapı, pencere gibi yapı elemanlarını projesine göre yerine sabitleyen kişidir.

Mobilya ve dekorasyon montaj ustası 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 4.500 TL olarak ifade edilebilir Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 6.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

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Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. ilköğretimden mezun olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde ne iş yapmaktadır?

İş organizasyonu yapma İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak Kalite yönetim sistemine uygun çalışmak Şablon/kalıpları Projelendirmek Kalıp yapmak Şablon hazırlamak Kullanılacak makine ve aletleri hazırlama İş bitiminde bakım ve temizlik Yapmak Tutkallı panel mobilya montajı yapmak Demonte panel mobilya montajı yapmak Panel mobilya gövdesini yerine sabitleme Duvar kaplaması ve bitişik tavan kaplaması montajı yapmak Asma tavan kaplaması montajı yapmak Kapı montajı yapma Pencere montajı yapma Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek Sektördeki gelişmeleri takip etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde meslek ana grubu nedir

Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlara dahil olarak çalışmaktadırlar.

Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde meslek alt ana grubu nedir?

Gıda işleme, ağaç işleri, giyim eşyası ve diğer sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar mensuplardır.

Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde meslek grubu nedir?

Ağaç işlemcileri, ahşap mobilya imalatçıları ve ilgili işlerde çalışanlar dahil olarak çalışırlar.

Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde meslek birim grubu nedir?

Ahşap mobilya imalatçıları ve ilgili işlerde çalışanlar birimindedirler.

Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7522.28 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Mobilya ve dekorasyon montaj ustası mesleğinde olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.