Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçileri ne kadar kazanıyor? 2021 Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi maaşları ve iş ilanları

Mobilya ve dekoratif montajcı mesleğine dair detaylı bilgileri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Mobilya ve Dekoratif montajcı mesleğine dair işçilerin maaşı, iş ilanları, hangi işlerle sorumlu oldukları hakkında detaylı bilgiyi haberimziden öğrenebilirsiniz. Mobilya ve Dekoratif Montajcı mesleğini üstlenen işçilerin neler yaptığını, maaşlarının ne kadar olduğunu ve iş ilanlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Mobilya ve Dekoratif Montajcı, Sabit veya hareketli mobilya parçalarını proje ve montaj işlemlerine göre monte ederek veya sökerek mobilyayı oluşturan kişidir. Mobilya ve dekorasyon montaj işçisi olabilmek adına hangi bölümden mezun olmak gerektiğini, Mobilya ve dekorasyon montaj işçisinin ne kadar maaş aldığını ve 2021 mobilya ve dekorasyon işçisine dair daha fazla bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

Mobilya ve dekorasyon ustalarının görevleri nelerdir? İşçiler mobilya ve dekorasyon için ne yapıyor? Mobilya ve süs eşyası çalışanı olmak için hangi bölümü okumam gerekiyor? Mobilya ve dekorasyon montajcılığı mesleğine sahip olmak için hangi belgelere ihtiyacınız var? Tüm bu bilgileri sizler için yazımızda bir araya getirdik. Mobilya ve dekorasyon işçisinin gerçekleştirmesi gerektiği işlere, neler yaptığına, ne kadar kazandığına, İŞKUR üzerinde bulunan çeşitli iş ilanlarına ve daha birçok bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz.

Mobilya ve dekorasyon işçisi kimdir?

Mobilya ve dekorasyon işçisi olabilmek için gereken özellikler nelerdir? Mobilya ve dekorasyon işçisi hangi işleri üstlenmektedir? Mobilya ve dekorasyon işçisinin kim olduğu, nelerle uğraştığı ve işini tamamlamak adına hangi adımları takip ettiği merak konusu. Sabit veya hareketli mobilya elemanlarının montajını, proje ve montaj prosedürüne göre montajını veya sökümünü, panel, tavan kaplaması, kapı ve pencere gibi yapı elemanlarının uygun şekilde sabitlenmesini sağlayarak mobilya oluşturan kişilere mobilya ve dekorasyon işçisi denmektedir.

Mobilya ve dekorasyon işçileri ne kadar kazanmaktadır?

Mobilya ve dekorasyon işçilerinin aylık olarak ne kadar kazanmakta olduğu merak konusu. Mobilya ve dekorasyon işçilerinin 2021 yılı maaşları açıklandı. Mobilya ve dekorasyon işçileri ortalama ne kadar kazanmaktadır? Mobilya ve dekorasyon işçileri en aşağı ne kadar almalıdır? Mobilya ve dekorasyon işçilerinin aylık ortalama maaşı 3.060 TL'dir. Mobilya ve dekorasyon işçileri için asgari maaş 2.826-TL, azami maaş 3.300-TL'dir. Yukarıdaki gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR'un mobilya montaj ve dekorasyon işine bir göz atıp burada kariyerinizi planlayabilirsiniz.

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Mobilya ve dekorasyon işçisi olmak için hangi bölümü okumalıyız?

Mobilya ve dekorasyon işçisi olabilmek adına gereken özelliklerin neler olduğu ve hangi bölümden mezun olmak gerektiği merak konusu. Mobilya ve dekorasyon işçisi olabilmek adına hangi eğitim düzeyine gelip, hangi bölümün okunmuş olması gerektiğini sizlerle paylaşıyoruz. Mobilya ve dekorasyon işçisi olabilmek için gerekli olan minimum eğitim düzeyi İlköğretim olarak belirlenmiştir.

Mobilya ve dekorasyon işçisi ne iş yapmaktadır?

Mobilya ve dekorasyon işçisinin hangi çeşitli işlerle meşgul olduğu, görevlerinin neleri kapsadığı merak konusu. Mobilya ve dekorasyon çalışanları, araç, gereç ve ekipmanları şirketin genel çalışma prensiplerine, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma standartlarına, mesleki verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak verimli bir şekilde kullanır. Mobilya ve dekorasyon çalışanlarının işleri aşağıdaki gibidir:

a) İş organizasyonu yapmak

b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

c) Kalite yönetim sistemine uygun çalışmak

d) Kullanılacak makine ve aletleri hazırlamak

e) İş bitiminde bakım ve temizlik Yapmak

f) Tutkallı panel mobilya montajı yapmak

g) Demonte panel mobilya montajı yapmak

h) Panel mobilya gövdesini yerine sabitlemek

i) Duvar kaplaması ve bitişik tavan kaplaması montajı yapmak

j) Asma tavan kaplaması montajı yapmak

k) Kapı montajı yapmak

l) Pencere montajı yapmak

m) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

n) Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

o) Sektördeki gelişmeleri takip etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya ve dekorasyon montaj işçisi meslek ana grubu hangisidir?

Mobilya ve dekorasyon montaj işçisinin de çoğu meslekte olduğu gibi bir ana meslek grubu bulunmaktadır. Mobilya ve dekorasyon montaj işçisinin meslek grubu Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar olarak belirlenmiştir.

Mobilya ve dekorasyon montaj işçisinin Meslek Alt Ana Grubu ise Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar olarak belirlenmiştir. Mobilya ve Dekorasyon montaj işçisinin meslek grubu Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları ve İlgili İşlerde Çalışanlar olarak geçmektedir, Meslek Birim Grubu ise Ahşap Mobilya İmalatçıları ve İlgili İşlerde Çalışanlar olarak görülür. Peki Mobilya ve dekorasyon montaj işçisinin meslek kodu ne olarak belirlenmiştir?

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi meslek kodu nedir?

Mobilya ve Dekorasyon Montaj işçisinin de kendine has bir meslek kodu bulunmaktadır. Mobilya ve dekorasyon montaj işçisinin meslek kodunu sizlerle paylaşıyoruz. Türk Meslekler sözlüğünde Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 7522.29 olarak geçmektedir.