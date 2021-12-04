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Mobilya Döşeme Ustası maaşı ne kadar? Mobilya Döşeme Ustaları ne iş yapar?

Son dönemde internet üzerinden araştırılan mesleklerden biri olan mobilya döşeme ustası maaşı ne kadar belli oldu. 2021 yılı mobilya döşeme ustası maaşlarına ilişkin bilgiler haberimizde.

04 Aralık 2021 Cumartesi 12:25
Mobilya Döşeme Ustası maaşı ne kadar? Mobilya Döşeme Ustaları ne iş yapar?
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Mobilya döşeme ustaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri dikkate alarak oturma, dinlenme ve yatma ihtiyaçlarını karşılayan mobilyaların döşemelerini gerçekleştirir. Bu kişisel güncel teknolojiyi de kullanarak döşemelik malzemelerle iskelet yüzeyine ya da iskeletsiz olarak döşeme yapan ve eşyaları onarır.

Mobilya döşeme ustaları ne iş yapar?

Mobilya ustaları, mobilyaların iskeletli ya da iskeletsiz olarak yeniden döşenmesi işini yapmaktadır. Mobilya döşeme ustaları işlerini yaparken şu prensiplere uymalıdır:

-İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak,

-Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

-Projelendirilmiş ürünün üretim hazırlıklarını yapmak,

-Döşeme sisteminin üretim hazırlığını yapmak,

-Şablon hazırlamak,

-Döşeme işlemlerinde kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak,

-Sert döşeme yapmak,

-Levha üzerine döşeme yapmak,

-Kolon üzerine döşeme yapmak,

-Yaylı döşeme yapmak,

-Zikzak yaylı döşeme yapmak,

-Helezoni yay sistemini yapmak,

-Kauçuklu minder ve yastık yapmak,

-Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak.

Mobilya döşeme ustaları, meslek grubu olarak tekstil ve giyim eşyası ile ilgili işlerde çalışanlar grubuna dahildir.

Mobilya döşeme ustaları ne kadar maaş alır?

Mobilya döşeme ustalarının aylık maaşı ortalama 3 bin 350 liradır. En düşük mobilya döşeme ustası maaşı 2 bin 826 lira olurken, en yüksek ise 4 bin 550 liradır. Bu mesleği icra eden kişiler, aldıkları siparişe göre çok daha yüksek tutarlarda maaş da alabilirler.


Son Güncelleme: 04.12.2021 12:25
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