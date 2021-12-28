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Mobil uygulama geliştirerek nasıl para kazanılır? Mobil uygulama geliştirme nasıl yapılır?

Geri planda kalan ve eksikleri bulunan mobil uygulamaları geliştirerek para kazanılabilmektedir. İnsanlar,mobil uygulama geliştirerek nasıl para kazanıldığını araştırmaktadır. Mobil uygulama geliştirerek nasıl para kazanılır? Bu haberimizde mobil uygulama geliştirerek para kazanma yollarını sizler için derledik. İşte mobil uygulama geliştirerek para kazanma yolları...

28 Aralık 2021 Salı 19:07
Mobil uygulama geliştirerek nasıl para kazanılır? Mobil uygulama geliştirme nasıl yapılır?
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Günümüzde teknoloji her geçen gün gelişmektedir. Uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte uygulamaların geliştirilmesi söz konusu oldu. Mobil uygulama editleyerek para kazanma yolları araştırılmaktadır. Mobil uygulama editleyerek para kazanma yolları nedir?

Mobil uygulama geliştirerek para kazanma yolları

Kolay para kazanma yollarından biri mobil uygulama editlemedir. Uygulamalar,yeniden geliştirilerek ve yeniden düzenlenerek kullanıcılara sunulmaktadır. İnsanlar bu şekilde para kazanabilmektedir. Uygulamaları geliştirebilmek için bu işlerden anlamak gerekmektedir. Bu işlerden anlayan kişi mobil uygulamaları geliştirerek kazanç elde edebilir.

Mobil uygulama geliştirme  nasıl yapılır?

Mobil uygulamaları geliştiren kişilerin bazı görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. İlk olarak mobil uygulama için gerekli değişiklikleri yerine getirmek gerekiyor. Daha sonra uygulamanın eksikliklerini belirlemesi gerekir. Daha sonra uygulamanın hangi değişikliğe ihtiyacı olduğunu belirlemesi gerekir. Daha sonra uygulamanın sorunlarını çözmeleri gerekir ve uygulamanın daha çok talep görmesini sağlaması gerekmektedir. Uygulamanın gerekli gelişimleri sağlanarak ve daha popüler hale getirilerek kullanıcılara sunulur.

Mobil uygulamayı geliştirerek para kazanma aşamaları

  • Planlama : Bir mobil uygulamayı düzenlemeye çalışıyorsanız, önce fikri uygulamanızda nasıl uygulayacağınızı planlamalısınız. Her şeyden önce, sorunuzla ilgili bazı sorunlar bulmanız, bunları nasıl çözeceğinizi araştırmanız ve sorunu çözmek için çok çalışmanız gerekir. Tüm bu adımları sorunsuz bir şekilde atabilmeniz için önceden plan yapmalısınız.
  • Kodlama : Planlama aşamasının ardından  kodlama aşamasına geçebilirsiniz. Kodlama aşamasında, mobil uygulamanızın sorunlarını gidermeniz, bazı parçaları değiştirmeniz ve uygulamanızı geliştirmek için kod yazmanız gerekir. Bu kodlar insanlar tarafından yazılabilir veya uygulama geliştirme platformlarında kullanılabilir.
  • Tasarım : Kodlama aşamasının ardından mobil uygulama tasarım aşamasına geçebilirsiniz. Bu noktada mobil uygulamalarda kullanılacak görsel arayüz tasarımı, logolar, renk seçimleri, animasyonlar ve butonlar üzerinde çalışmanız gerekiyor.
  • Front End-back end : Tasarım aşamasının ardından  ön yüzü  olarak adlandırılan uygulama kullanıcı arayüzü (Front End ) ve arka yüzü  olarak adlandırılan ( Back End ) hazırlanır. Bu noktada mobil uygulamanın düzgün çalışabilmesi için uygun kodun yazılması önemlidir.
  • Test : Tüm adımları tamamladıktan sonra mobil uygulamanızın test aşamasına başlayabilirsiniz. Test aşamasında değiştirilen mobil uygulamanın işleyişini gözlemlemek, yapılan iyileştirmeleri ve varsa hata ve hataları yansıtması önemlidir. Test aşamasında oluşan sorunları çözebilir ve mobil uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanıcılara sunabilirsiniz.

Uygulama geliştirme ne kadar para kazandırır?

Mobil uygulama yayıncılarının tam olarak ne kadar kazanacağını söylemek mümkün değil. Mobil uygulama değişikliğinizden para kazanmanın birçok yolu vardır. Uygulama sahibiyle yapılan sözleşmenin bir parçası olarak,  kişinin ne kadar gelir elde edeceğine karar verilebilir.

 Mobil uygulamayı geliştiren kişi, uygulama içi reklamcılıktan, ücretli indirme oranlarından, abone sayısından, uygulama içi satın almalardan, bağlı kuruluş pazarlamasından ve kombinasyon yöntemlerinden para kazanma olanağı sağlar.

 


Son Güncelleme: 28.12.2021 19:07
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