Mobbing nedir? Hangi davranışlar mobbing sayılır? Çalışanlar mobbing'e karşı neler yapabilir?

İşyerinde çeşitli nedenlerle yaşanan Mobbing çalışma koşullarını zorlaştırsa da bu durumdaki kişiler yasal haklarını uygulayarak aleyhlerine olan durumdan kurtulabilirler. Mobbing nedeniyle bu durumdan kurtulmak mümkündür.

Mobbing nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi Mobbing, psikolojik şiddet, taciz, düşmanca tavırlar ve şiddet gibi aynı işyerinde çalışanlar tarafından gerçekleştirilen tüm davranışları ifade eder. Özellikle son yıllarda Mobbing altındaki insan sayısı arttı. Yanlış anlaşılanın aksine, yasal Mobbing diye bir şey yoktur. İlgili düzenlemeler iş hukuku kapsamında düzenlenir. Bir çalışanın bu konudaki haklarını arayabilmesi için Mobbing unsurunu anlaması gerekir.

Mobbing unsuru, davranışı Mobbing olarak kabul eder. Çünkü davranışın Mobbing sayılabilmesi için bu unsurları içermesi gerekir. Birincisi, bu tür davranışlar işyeri sınırları içinde ve bir iş ilişkisi olarak yapılmalıdır. Çalışma saatleri içinde veya dışında yapılan davranış Mobbing sayılmaz. Ancak işyeri kavramı sadece yapılan işin alanı olarak görülmemelidir. Tuvalet, restoran ve işyeri sınırları içinde kalan alanlar da işyeri sayılır. Aynı zamanda araç iş için kullanıldığında bu alanlar da işyeri olarak kabul edilmektedir.

Mobbing sayılan davranışlar neler?

Çalışanların haklarını gerektiği gibi aramaları için Mobbing olarak kabul edilen davranışları bilmesi önemlidir. Bir davranışı taciz olarak ele almak için, bir çalışan veya işveren tarafından gerçekleştirilmelidir. Müşteri tarafından yapılan herhangi bir davranış Mobbing olarak kabul edilmez. Ancak aynı işyerinde çalışan kişiler Mobbinge uğrayabilir. Diğer bir faktör, davranışın kasıtlı olarak düşmanca veya ahlaksız bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Kasıtsız davranış da Mobbing olarak kabul edilmez. İnsanlara yönelik düşmanca tavırlar arasında tehditler, gasp, taciz ve benzeri davranışlar yer alır. Çalışanlar kasıtlı olarak işlerini zorlaştırdığında, bu bir Mobbing olarak da görülebilir.

Bu tanımlarda Mobbing türleri üç ana başlık altında toplanmıştır. Eşit niteliklere sahip kişiler arasında meydana gelen davranışlara yatay Mobbing denir. Bu davranış, eşit düzeyde olan ve rekabete katılan kişilerde görülür. Mobbing, bir amir veya yönetici tarafından gerçekleştiriliyorsa, buna genellikle en yaygın Mobbing türü olan dikey Mobbing de denir. Buna ek olarak, astlar bunu üstlerine uygularsa, dolaylı bir Mobbing olarak kabul edilir. Bu tanım, işyeri hiyerarşisinde üstler tarafından üstlenilen görevlerin yerine getirilmemesi gibi önlemleri içerir.

Mobbing gören çalışan ne yapmalı?

Bir çalışanı Mobbing için yapılacak ilk şey iş sözleşmesini geçerli bir sebeple feshetmektir. Özellikle üstler tarafından Mobbing söz konusuysa meşru iş sözleşmesini feshetmek için sebepler olacaktır. Mobbing başka bir çalışan tarafından yapılmışsa, o işçi bu hakkını tekrar kullanabilir. Çünkü işverenlerin, çalışanlar arasında eşit davranma ve çalışanlar arasında bu eşit ilişkiyi sağlama yükümlülüğü vardır. Şikâyet kapsamında işveren gerekli tedbirleri almadığı takdirde Mobbinge maruz kalan işçi, iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

Ancak tek bir davranıştan dolayı (taciz veya kavga hariç) Mobbing söz konusu olmamaktadır. Süreklilik, Mobbing için temel alınmalıdır. Kötü ve düşmanca davranış ikiden fazla tekrarlanırsa Mobbing meydana gelir. Mobbing nedeniyle iş sözleşmesinin feshine ek olarak, çalışanlar da Mobbing davası başlatabilir. Kanıt bu dava için esastır ve maddi ve manevi bir kayıp davası olarak değerlendirilecektir. Mobbingin şahit ve kamera kayıtları gibi delilleri varsa işveren tazminat ödeyecektir.

SGK tarafından belirlenen Mobbing yönetmeliği http://www.sgk.gov.tr/mobbing/SGK_MOBBING_KITAP_WEB.pdf

Mobbing sayılan durumlar nelerdir?

Mesleki yeterlilik sorgulanması

Kişi güvenilmezliğinin hissettirilmesi

Kasten, verilen süre zarfında tamamlanamayacak görevlerin verilmesi

Kişiden bilgilerin saklanması

Kişinin görmezden gelinmesi, gruptan ayrı tutulması

Yetkilerini azaltma

Konuşurken sözünü kesmek

İş performansının engellemek

Yapılan işin yapılmasını engellemek

Sürekli suçlama ve eleştirilme

Gereksiz görevlerin verilmesi

Pozisyonunun küçümsenmesi

Cinsel tacize maruz bırakılması

Sözlü veya yazılı tehdit

Kaba ve kötü sözler ile rencide

İş performansının aksi yönünde işlerin verilmesi,

Alışılmış düzenin bozularak farklı işlere yönlendirme,

Elinden tüm yetkilerinin alınması,

Aynı pozisyona kendisiyle beraber başka birinin de verilmesi,

gibi durumlarda Mobbing durumlarından sayılmaktadır.

Mobbingin unsurları nelerdir?