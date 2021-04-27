İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, UPS, Sürat kargo tam kapanmada açık mı, çalışıyor mu?

Ülkemizdeki vaka sayılarını azaltmak için dün akşam Kabine toplantısı gerçekleştirildi. Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı. Kargoların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

27 Nisan 2021 Salı 17:51
MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, UPS, Sürat kargo tam kapanmada açık mı, çalışıyor mu?
Takip Et:

Tam kapanma konusunda yayınlanan genelgede kargo şirketlerinin ve çalışanlarının tam kapanmanın dışında tutulacağı açıklandı. Kargolar bu 3 haftalık süreçte çalışacak. 

 

Kargoların normal çalışma saatleri ise şöyle; 

SÜRAT KARGO 

Hafta içi: 08.30 - 18.00 

Cumartesi: 09:00 - 14.30 

Pazar: Kapalı 

 

MGN KARGO 

Hafta içi: 08.30 - 18.00 

Cumartesi: 09:00 - 14.00 

Pazar: Kapalı 

 

YURT İÇİ KARGO  

Hafta içi: 08.30 - 18.00 

Cumartesi: 09:00 - 14.00 

Pazar: Kapalı 

 

ARAS KARGO 

Hafta içi: 08:30 - 18:00 

Cumartesi: 08:30 ile 13:00 

Pazar: Kapalı  




Son Güncelleme: 27.04.2021 17:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MNGArasYurtiçiPttUPSSüratKargoKargolar Açık Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu taşıma araçları çalışacak mı? 29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arası toplu taşıma nasıl olacak?
Toplu taşıma araçları çalışacak mı? 29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arası toplu taşıma nasıl olacak?
Camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı?
Camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı?
Tekel bayileri açık mı? Tekel bayilerinde alkol satışına yasak var mı? Tekel bayi çalışma saatleri!
Tekel bayileri açık mı? Tekel bayilerinde alkol satışına yasak var mı? Tekel bayi çalışma saatleri!
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 27 Nisan Ramazanın kaçıncı günü oluyor? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı?
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 27 Nisan Ramazanın kaçıncı günü oluyor? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı?
Süper Loto 27 Nisan 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto 27 Nisan çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Süper Loto 27 Nisan 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto 27 Nisan çekilişi ne zaman, saat kaçta?
29 Nisan – 17 Mayısıs tam kapanma tarihlerinde alkol satışı yasak mı, marketlerde alkol satışı var mı?
29 Nisan – 17 Mayısıs tam kapanma tarihlerinde alkol satışı yasak mı, marketlerde alkol satışı var mı?

Popüler Haberler

MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, UPS, Sürat kargo tam kapanmada açık mı, çalışıyor mu?
Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2021 HES kodu alma yöntemleri
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Engellilerin hangi hakları vardır? 2021 Engelli hakları
2021 Vakıfbank limitlere göre havale ve eft işlem ücretleri
9 Mayısıs İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG iptal oldu mu?
SGK fizik tedavi ücretlerini ödüyor mu? SGK hangi durumlarda fizik tedavi ücretini ödemez?
Toplu taşıma araçları çalışacak mı? 29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arası toplu taşıma nasıl olacak?
Camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı?
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin’i kim canlandırıyor? Erdal Cindoruk'ün biyografisi
MHRS Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu günü nasıl değiştirilir, değiştirilebilir mi? Covid aşı randevusu alma ve değiştirme işlemleri
3 Mayısıs Pazartesi sınavları ertelendi mi, iptal mi?
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi
27 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?
2021 PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi?
27.04.2021 Salı Günü Altın fiyatları, Çeyrek ne kadar, Altın gram fiyatı ne kadar?
Tekel bayileri açık mı? Tekel bayilerinde alkol satışına yasak var mı? Tekel bayi çalışma saatleri!
Rüyada amca ne demektir? Doğum veya amca rüyasının tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.