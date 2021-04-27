MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, UPS, Sürat kargo tam kapanmada açık mı, çalışıyor mu?

Tam kapanma konusunda yayınlanan genelgede kargo şirketlerinin ve çalışanlarının tam kapanmanın dışında tutulacağı açıklandı. Kargolar bu 3 haftalık süreçte çalışacak.
Kargoların normal çalışma saatleri ise şöyle;
SÜRAT KARGO
Hafta içi: 08.30 - 18.00
Cumartesi: 09:00 - 14.30
Pazar: Kapalı
MGN KARGO
Hafta içi: 08.30 - 18.00
Pazar: Kapalı
YURT İÇİ KARGO
Hafta içi: 08.30 - 18.00
Cumartesi: 09:00 - 14.00
Pazar: Kapalı
ARAS KARGO
Hafta içi: 08:30 - 18:00
Cumartesi: 08:30 ile 13:00
Pazar: Kapalı
Son Güncelleme: 27.04.2021 17:51