İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

MNG kargom nerede? MNG kargo gönderi ve takip sorgulama

MNG Kargo 800'den fazla şubesi ile ülkemizde hizmet veren kargo şirketlerinden birisidir. Kargo takibi yapmak internet sitesinden kolayca yapılabilmektedir.

16 Ekim 2020 Cuma 17:31
MNG kargom nerede? MNG kargo gönderi ve takip sorgulama
Takip Et:

MNG Kargo’dan kargo bekleyen kişiler kargolarının nerde olduğunu öğrenme işleminin yani kargo takibinin nasıl yapıldığını intenetten araştırıyorlar. Kargo takibi intenetten yapılabildiği gibi MNG Kargo müşteri hizmetlerini arayarak da yapılabilmektedir.

MNG Kargo Takibi Nasıl Yapılır?


Kargo takibi yapabilmek için kargo takip numarasının bilinmesi gerekmektedir. www.mngkargo.com.tr  adresine girdikten sonra kargo takibi bölümünden kargo takip numaranızı girerek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kargo takip numarasının yanı sıra fatura numarası ile de sorgulama yapmak mümkündür. Bunun için A ile başlayan fatura sıra numarasını yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

Kargonuzun yerini intenet yerine müşteri hizmetlerinden de öğrenebilirsiniz Bunun için 444 06 06  ya da 0 850 222 06 06 numaralarını arayarak kişisel bilgilerinizi söyleyerek kargonuzun nerede ve hangi aşamada olduğunu öğrenmeniz mümkündür.

MNG Kargo

MNG Kargo 2003 yılından beri hizmet vermektedir. 800 kadar şubesi bulunan MNG kargonun intenet adresi www.mngkargo.com.tr, müşteri hizmetleri telefonu 444 06 06  ya da 0 850 222 06 06 ve e posta adresi ise info@mngkargo.com.tr adresidir.



Son Güncelleme: 16.10.2020 17:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MngkargoTakip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı
Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Bir corona virüs kararı daha! Apartman ve sitelerde yasaklandı
Bir corona virüs kararı daha! Apartman ve sitelerde yasaklandı
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babadan 'pes' dedirten savunma:
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren babadan 'pes' dedirten savunma: "Ben bunları hak etmedim"

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Hollanda vize başvuru formuna nereden ulaşılır? Hollanda vize başvuru formu
Maskesiz hayata ne zaman geçilecek? DSÖ tarih verildi
Vakıflar Genel Müdürlüğü geri ödemesiz öğrenci burs başvuruları nasıl yapılır? VGM burs başvuruları başladı!
Fenerbahçe Bayern Münih basketbol maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? Fb - Bayern şifresiz Bein Haber'de
Konuştukça programına nasıl başvuru yapılır? Özlem Yıldız Konuştukça Programı başvuru formu
Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Çekimleri başlayan Maraşlı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Üniversite harçları hangi bankalar üzerinden yatırılır? Harç ödeme işlemleri nasıldır?
Sömestr yarıyıl tatili tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2019 – 2020 MEB eğitim öğretim dönemi 15 tatil ve ikinci ara tatil çalışma takvimi
En Şık Benim başvuru formuna nasıl ulaşılır? TV8 En Şık Benim başvuru formu
Karantina nedir? Karantina hangi durumlarda uygulanır? Türkiye'de karantina uygulanacak mı?
İnternetten trafik cezası sorgulama işlemleri
Zümrüdüanka Niyazi Çavuş kimdir? Gerçek adı nedir? Korkmaz Arslan hakkında bilgiler
Radamel Falcao ne zaman oynayacak? Alanyaspor maçında oynayacak mı?
Bim Dijitsu 55SH tv nasıl, alınır mı? Dijitsu 55SH tv inceleme ve kullanıcı yorumları
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir?
İnfaz koruma memuru alımı şartları nelerdir? 2020 Kimler gardiyan ve infaz koruma memuru olabilir?
KPSS P23 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P23 ne işe yarar? Hangi kurumlarda kullanılır?
Acun Ilıcalı bedava bilgisayar nasıl alınır, ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Acun uzaktan eğitime destek bedava tablet ve bilgisayar başvurusu
Yeni Bir Ev’e nasıl başvuru yapılır? Star TV Yeni Bir Ev yarışması başvuru formu
Hakan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.