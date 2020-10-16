MNG kargom nerede? MNG kargo gönderi ve takip sorgulama

MNG Kargo’dan kargo bekleyen kişiler kargolarının nerde olduğunu öğrenme işleminin yani kargo takibinin nasıl yapıldığını intenetten araştırıyorlar. Kargo takibi intenetten yapılabildiği gibi MNG Kargo müşteri hizmetlerini arayarak da yapılabilmektedir.

MNG Kargo Takibi Nasıl Yapılır?

Kargo takibi yapabilmek için kargonumarasının bilinmesi gerekmektedir. www..com.tr adresine girdikten sonra kargo takibi bölümünden kargo takip numaranızı girerek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kargo takip numarasının yanı sıra fatura numarası ile de sorgulama yapmak mümkündür. Bunun için A ile başlayan fatura sıra numarasını yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

Kargonuzun yerini intenet yerine müşteri hizmetlerinden de öğrenebilirsiniz Bunun için 444 06 06 ya da 0 850 222 06 06 numaralarını arayarak kişisel bilgilerinizi söyleyerek kargonuzun nerede ve hangi aşamada olduğunu öğrenmeniz mümkündür.

MNG Kargo

MNG Kargo 2003 yılından beri hizmet vermektedir. 800 kadar şubesi bulunan MNG kargonun intenet adresi www.mngkargo.com.tr, müşteri hizmetleri telefonu 444 06 06 ya da 0 850 222 06 06 ve e posta adresi ise info@mngkargo.com.tr adresidir.