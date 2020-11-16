MNG Kargo takip ve sorgulama

Türkiye’nin en büyük kargo şirketlerinden biri MNG Kargo’dur. MNG Kargo’nun bir diğer özelliği ise Kargo takip veya gönderi takibi alanında müşterilerine sağladığı kolaylıktır.
MNG Kargo müşterilerine online olarak kargolarını sorgulama fırsatı sunarken, sorun yaşayan müşterilerine çağrı merkezleri üzerinden hizmet sunmaktadır.
MNG Kargo takip no ile sorgulama
MNG Kargo gönderi sorgulama sistemi kullanması en kolay sistemlerden biridir. MNG Kargo’nun sitesine giriş yaptıktan sonra sorgulama bölüme size verilen takip numarasını girerek kargonuz hakkındaki bilgileri öğrenebilirsiniz.
Gönderi sorgulama
MNG Kargo hakkında
MNG Holding bünyesinde kurulan ve faaliyetlerine 2003 yılında başlayacak Kargo şirketinin bu yıl itibariyle 800’e yakın şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerin yanı sıra 26 aktarma merkezi, 8 bin çalışanı, 15 bölge müdürlüğü, 6 kargo uçağı ve 2 bine yakın kara taşımacılığı aracı olan şirket Türkiye’nin en büyük kargo şirketlerinden biridir.
Sektörün en ileri firmalarından biri olan MNG Kargo müşterilerinin sorunları ile de yakında ilgilenmektedir. Şirketin online hizmetleri en pratik ve kolay şekilde kullanılmasına imkan sağlamaktadır. Bunun yanı sıra şirketin çağrı merkezi üzerinden yapılan aramalarda da gösterilen ilgi müşterileri memnun ediyor. MNG Kargo çağrı merkezi numarası;
444 06 06
0 850 222 06 06’dır.