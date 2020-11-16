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MNG Kargo takip ve sorgulama

Türkiye’nin en büyük kargo şirketlerinden biri MNG Kargo’dur. Şirket müşterilerine online olarak kargo takip ve sorgulama fırsatı sunmaktadır. Vatandaşlar MNG Kargo takip ve sorgulama işlemlerini araştırıyor.

16 Kasım 2020 Pazartesi 23:00
MNG Kargo takip ve sorgulama
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Türkiye’nin en büyük kargo şirketlerinden biri MNG Kargo’dur. MNG Kargo’nun bir diğer özelliği ise Kargo takip veya gönderi takibi alanında müşterilerine sağladığı kolaylıktır.

MNG Kargo müşterilerine online olarak kargolarını sorgulama fırsatı sunarken, sorun yaşayan müşterilerine çağrı merkezleri üzerinden hizmet sunmaktadır.

MNG Kargo takip no ile sorgulama

MNG Kargo gönderi sorgulama sistemi kullanması en kolay sistemlerden biridir. MNG Kargo’nun sitesine giriş yaptıktan sonra sorgulama bölüme size verilen takip numarasını girerek kargonuz hakkındaki bilgileri öğrenebilirsiniz.

Gönderi sorgulama


MNG Kargo ile gönderi takip işlemlerini çağrı merkezi ile yapabildiğiniz gibi MNG Kargo’nun şubesine giderek ya da online olarak yapabilişiniz. MNG Kargo ile gönderi takibi veya sorgulaması yapmak için sizden fatura seri numarası veya gönderi takip numarası istenecektir. Bu iki numaradan biri ile kolayla sorgulama yapabilirsiniz.

MNG Kargo hakkında

MNG Holding bünyesinde kurulan ve faaliyetlerine 2003 yılında başlayacak Kargo şirketinin bu yıl itibariyle 800’e yakın şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerin yanı sıra 26 aktarma merkezi, 8 bin çalışanı, 15 bölge müdürlüğü, 6 kargo uçağı ve 2 bine yakın kara taşımacılığı aracı olan şirket Türkiye’nin en büyük kargo şirketlerinden biridir.

Sektörün en ileri firmalarından biri olan MNG Kargo müşterilerinin sorunları ile de yakında ilgilenmektedir. Şirketin online hizmetleri en pratik ve kolay şekilde kullanılmasına imkan sağlamaktadır. Bunun yanı sıra şirketin çağrı merkezi üzerinden yapılan aramalarda da gösterilen ilgi müşterileri memnun ediyor. MNG Kargo çağrı merkezi numarası;

444 06 06

0 850 222 06 06’dır.



Son Güncelleme: 16.11.2020 23:00
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MNGKargo
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