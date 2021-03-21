MİT personeli, ajanı nasıl olunur? MİT personel alım şartları nelerdir?

Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımları ne zaman yapılacak? MİT 2021’de personel alımları yapacak mı? MİT başvuruları nasıl yapılır ve şartları nelerdir? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) nedir?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın yazılı emriyle 6 Ocak 1926 tarihinde uygulamaya konulan Ankara merkezli Milli Emniyet Teşkilatı (M.E.H./MAH) Riyaseti’nin doğrudan devamı olmaktadır.

M.E.H., Cumhuriyet döneminin ilk istihbarat teşkilatı olarak kuruldu. Riyaseti, Bakanlar Kurulu'nun kararı ve yeniden yapılanma çabalarının ardından, 6 Ocak 1927'de fiili çalışmalarına başladı. Teşkilat, II. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı bir gelişme göstererek 1962-63 yıllarında faaliyetlerine devam eden bünyesinde beş ihtisas bölümü, bir dış merkez ve altı yurtiçi şeflik ofisi bulunmaktadır. Bu süreçte kritik ihtiyaçların karşılanması amacıyla 1965 yılında çıkarılan 644 sayılı Kanun uyarınca MİT kurulmuştur.

Milli İstihbarat Teşkilatı, istihbaratın toplanması, sınıflandırılması, değerlendirilmesi, yorumlanması, yayınlanması anlayışı ve yöntemleri ile geçmiş bilgi ve tecrübelerini birleştirerek faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir.

MİT 2020 faaliyet raporu açıklandı

Hakan Fidan 2020 raporunda, örgütün yabancı istihbarat alanındaki etkinliğin arttığını ve terörle mücadeleyi uluslararası bir boyuta taşındığını belirtti.

MİT personel alımı ne zaman? 2021

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2021 senenin hemen ilk günlerinde personel alımı için güncel ilan yayımladı. MİT personel alımları sürmektedir. MİT'in güncel personel alımlarına erişebilmek için MİT Kurumsal Sayfasını takipte kalabilirsiniz.

MİT'e iş başvurusu nasıl yapılır?

MİT personel başvurusu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın resmi intenet sitesinde ve şirketin intenet sitesinde yapılmaktadır. mit.gov.tr ​​adresindeki MİT Kariyer Sayfası sekmesi üzerinden özgeçmişinizle MİT’e başvuru yapabilirsiniz.

MİT personeli (istihbarat uzmanı) ne iş yapar?

İyi derecede yabancı dile hakim olan istihbarat uzmanları, İstihbarat Akademisi’nde verilen teorik ve uygulamalı eğitim ve yerinde eğitimlerinin ardından, kurumun yurtiçi veya yurtdışı birimlerinde görevlendirilecektir.

MİT'in çarpıcı personel alımı ilanı

MİT'in personel alımları için hazırlamış olduğu ilan gündem oldu. "Peşindeyiz ve seni tanıyoruz" başlığı ile sunulan videolu ilanda "Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz. Kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Tarihine bağlı olduğunu ama geçmişte yaşamadığını, iyi bir gelecek için fark yaratmaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden peşindeyiz ve seninle çalışmak istiyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım." İfadelerine yer verildi.

MİT personeli alımı şartları nelerdir?

İstihbarat uzmanları; ülkenin milli güvenliğine yönelik iç ve dış tehditlerin önlenmesi, terörle mücadele, yabancı unsurların yürüttüğü karşı istihbarat faaliyetleri, siyasi, ekonomik, sosyal, askeri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek için istihbarat faaliyetlerinde bulunurlar.

İstihbarat uzmanına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların yerine getirilmesi gerekir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması

35 yaş altı olmak

En az 4 yıllık örgün eğitim veren herhangi bir üniversite lisans mezunu olmak (Yurt dışından mezun olunması halinde YÖK denkliği istenmektedir)

Aşağıdaki yabancı dil gereksinimlerinden en az birinin karşılanması gerekir:

İngilizce, Fransızca veya Almanca YDS puanı 70 veya daha yüksek veya İngilizce olarak 70 veya daha yüksek TOEFL IBT sınav puanına sahip olunması (TOEFL IBT YDS puanına eşdeğerliğini www.osym.gov.tr ​​üzerinden öğrenebilirsiniz)

YDS, İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki bir dilde 60 veya üzeri YDS puanı alınmış olması ve sınav puanı 2017 ve sonrasına ait olması gerekir.

Yukarıdaki şartları taşımayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

MİT personelinde aranan özellikler nelerdir?

Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

Yönetme-yönlendirme,

Yüksek sorumluluk bilinci,

Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

Stres altında çalışabilme,

Detaylara önem verme,

Pratik ve hızlı düşünebilme,

Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

Ketumiyet gibi kişisel özellikler istihbarat uzmanlarında aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.

MİT'e personel başvurusunda sıkça sorulan sorular

MİT işe alım sayfasında adaylar için hazırlanan sıkça sorulan sorular

Vatandaşlık

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. Bu durum iş başvurumu yapmamı engelleyecek mi?

Çifte vatandaşlığım var. Başvuruda bulunabilir miyim?

Başvuru yapabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

Birden fazla vatandaşlığa sahip olmak başvuruya engel teşkil etmez.

Mavi kart sahibiyim. Görevde bulunmak için başvurabilir miyim?

Başvuru yapabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

Başvuru

Milli İstihbarat Teşkilatı’na nasıl başvuruda bulunabilirim?

Önce bu bölümdeki soruları incelemenizi öneririz. Daha sonra ilgilendiğiniz iş sayfasını ziyaret edebilir ve başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Başvuru formunu cep telefonu / tablet kullanarak doldurabilir miyim?

Başvuru formu masaüstü bilgisayarda doldurulmak üzere hazırlanmıştır. Formu cep telefonunuzda / tabletinizde doldurmaya çalışırsanız, sistem sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Başvurum onaylanırsa benimle nasıl iletişime geçilecek?

Başvurunuz olumlu değerlendirilirse sizinle SMS, e-posta, sabit hat veya cep telefonu aracılığıyla iletişime geçilecektir.

Başvurumun kabul edilmesinden ve adaylığımın resmi olarak açıklanmasından sonra, bu süre zarfında kurumda çalışmam veya işe başlamam adaylığımı etkiler mi?

Süreç içerisinde bir kurumda çalışmak veya işe başlamak adaylık sürecine engel değildir. Bununla birlikte, başvuru süreci olumlu çıkarsa ve çalışmaya başlamanın uygun olduğunu kabul ederse, iş sorumluluklarınızı hizmet / tazminat yükümlülükleri olan işyerinden ayrılmanızı öneririz.

Hangi durumlarda başvurum dikkate alınmaz?

Başvurmadan önce, tercih edilen bir pozisyon için gereksinimleri karşılamanız gerekir. Başvururken verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması çok önemlidir. İfadelerinizin yanlış olduğu tespit edilirse, başvurunuz değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Ben ilkokul mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim?

Milli İstihbarat Teşkilatına başvurmak için en az orta öğretim (lise) almış olmanız gerekmektedir.

Dövmem başvurmamı engelliyor mu?

İlgili sağlık politikalarımıza uygun olarak başvuracak adaylar dövmeli olmaması gerekir.

En fazla kaç yaşında olanlar başvuru yapabilir?

Başvuracak adayların 35 yaşını geçmemiş olması, mevcut branşlarda iş başvurusunda bulunacak adayların başvuracakları pozisyon için belirtilen yaş sınırını aşmaması gerekmektedir.

Emeklilik

Milli İstihbarat Teşkilatı üyeleri ne zaman emekli olabilir?

Milli İstihbarat Teşkilatı üyeleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda belirtilen yaş sınırlarına tabidir. Ayrıca 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun ilgili hükümleri uyarınca fiili hizmet zammı alırlar. Bu nedenle çalışanlar 1 yıllık fiili hizmet için 3 aylık fiili hizmet zammı hakkına sahiptir. Bu nedenle Teşkilata 20 yıl hizmet verenler Kanun çerçevesinde 25 yıl görev yaptı sayılmaktadır.

MİT personeli maaşları ne kadar?

MİT personelinin 2021 yılında maaşları, merak edilen konular arasında yer alıyor. Ancak bununla ilgili net bir bilgi yoktur. TAKVİM gazetesinde 2019 yılında yayınlanan bir habere göre MİT çalışanları en az 6.000 TL tutarında personel alım ilanını açıkladı. Ancak içinde bulunduğumuz 2021 yılında "MİT çalışanlarının maaşları ne kadar" sorusuna kesin olarak cevap vermek mümkün değil.