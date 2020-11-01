MİT başvuru formuna nasıl ulaşılır? MİT’e başvuru nasıl yapılır?

Ülkemizin en köklü kurumlarından biri MİT, geçmişi Osmanlı Devleti’ne dayanan bir kurumdur. Milli İstihbarat Teşkilatı ilk olarak Enver Paşa liderliğinde kurulmuş ve Teşkilat-ı Mahsusa adıyla 1. Dünya Savaşı ve ardından Mondros Mütarekesinden sonra dağıtılmıştır.

Daha sonra İstanbul’un işgal edilmesiyle yeniden kurulan teşkilat, Milli Mücadele döneminde örgütlenme açısından büyük işler yapmıştır. İlerleyen yıllarda yeniden kapatılan kurum Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 1925 yılında Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine yeniden kurulmuştur.

Kuruma alımlar ilk olarak Avrupa’da eğitim görmüş kişiler ile deneyimli askerlere yönelik yapılmış ve 6 Ocak 1927 yılında resmi olarak kurulmuş ve başına Şükrü Ali Ögel getirilmiştir.

İlerleyen yıllarda yaşanan siyasi olaylardan etkilense de kurum günümüzde de etkin bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.

MİT nedir, ne işe yarar?

Bütün büyük ülkelerin istihbarat teşkilatı vardır. Ülkemizde de MİT adıyla görev yapan istihbarat teşkilatı bulunmaktadır. Bu kurum iç ve dış sorunlarla mücadele eder ve ülkedeki düzeni korumak adına yüksek yetkilere sahip kişilerce yürütülen kurumdur. Ülkemizde birçok genç polis veya asker olmak istiyor. Bu kişiler arasında MİT bünyesine girmek isteyen bir çoğunlukta bulunmaktadır. MİT’te çalışmak için istenen en büyük yetkinlik yabancı dildir. Bunun yanı sıra birçok şartta istenmektedir. Bu şartlar MİT’in resmi intenet sitesinde yer almaktadır.

MİT personelinin görevleri nelerdir?

MİT personelinin genel amacı bilgi toplamak ve gerekli birimlerle iletişime geçerek ülkenin birliğini ve bütünlüğünü korumaktır. Genel olarak yapılan görevler şu şekildedir;

İstihbarata karşı koyma ve dış istihbarat,

Dış politikaya katkı,

Şeffaflık ve denetim,

Koordinasyon.

Nasıl başvuru yapılır?

MİT’te görev almak isteyenler başvurularını resmi intenet sitesi üzerinden yapabilir. Ancak başvuru yapacak kişilerin kendilerini uzun süre bu görevlendirme için hazırlamalıdır. Yapacağınız başvuru sonrası kurum sizin geçmişinizi ve yeterliliğinizi inceler. Uygun bulunan kişiler kurum tarafından toplantıya davet edilir. Başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.mit.gov.tr/iksayfasi/basvuru.html