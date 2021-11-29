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Mısır ekimi nasıl yapılır? Türkiye'de mısır üretimi yapılan yerler nereleridir?

Türkiye’nin önemli besinlerinden birisi olan mısırın ekiminin nasıl yapıldığını ve mısırın nerelerde yetiştiğini öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki mısır ekimi nasıl yapılır? Türkiye’de mısır üretimi yapılan yerler nereler? İşte yanıtları…

29 Kasım 2021 Pazartesi 16:56
Mısır ekimi nasıl yapılır? Türkiye'de mısır üretimi yapılan yerler nereleridir?
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Günümüzde insanların ve hayvanların beslenmesinde en çok tercih edilen besinlerden birisi olan mısırın üretimi günümüzdeki talep nedeniyle iyiden iyiye önem kazanmış durumda. Mısır üretimi yapmak isteyen insanlar ise mısırın nasıl üretildiğini ve mısırın nerelerde üretildiğini öğrenmek üzere arama motorlarına yöneldi. Peki mısır ekimi nasıl yapılır? Türkiye’de mısır üretimi yapılan yerler nereler?

Mısır Ekimi Nasıl Yapılır?

Mısır ekimi yapmak için uygun iklim ortamının sağlanması gerekmektedir. Bunun yanında belirli planlara uymak da mısır ekiminin doğru yapılması adına önemlidir. Mısır ekiminin doğru yapılabilmesi için:

- Sıra aralarındaki mesafenin 70 cm olması gerekir.

- Sıra üzerindeki bitkiler arasındaki mesafe ise toprak verimliliğini ve yağış durumuna bağlı olarak 20-25 cm olabilir.

- Yüksek verim alabilmek için bir dekar alana yaklaşık olarak 6.000 ve 7.000 civarı mısır tohumu ekilebilir.

- Ekim derinliği ise toprağın nemi ile ilgilidir.

- Tavlı tohum toprağında erken ekimlerde derinlik 5-6 cm olmalıdır.

- Tavının yetersiz olduğu geç ekimlerde ise derinlik 6-7,5 cm aralığında olabilir.

- 8 cm’den fazla derinliğe sahip ekimlerde mısır bitkisinin toprağa çıkışı zorlaşacaktır.

Türkiye’de Mısır Üretimi Yapılan Yerler Nereler?

Mısır üretimi Türkiye’nin her bölgesinde yetiştirilebiliyor. Türkiye’nin 7 bölgesi olan:

- Marmara

- Ege

- Akdeniz

- İç Anadolu

- Karadeniz

- Güneydoğu Anadolu

- Doğu Anadolu Bölgesi’nde mısır üretimi yapılıyor.


Son Güncelleme: 29.11.2021 16:56
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