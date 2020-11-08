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Misafirliğe gitti dehşeti yaşadı! Önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı

Aksaray'da misafirlik için gittiği müstakil evin bahçesinde bulunan köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam ağır yaralandı. dehşet verici olayda köpek adamın önce yüzünü sonra vücudu parçaladı.Talihsiz adam neye uğradığını şaşırdı.

08 Kasım 2020 Pazar 12:29
Misafirliğe gitti dehşeti yaşadı! Önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
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Aksaray’ın Gülağaç İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan komşusuna giden 64 yaşındaki Ali Örs müstakil bir evde kalan komşusuna gitti. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra evine gitmek için dışarı çıkan Ali Örs müstakil evin bahçesinde bulunan köpeğin zincirlerini koparması sonucunda köpeğin saldırısına uğradı.


Köpek bir anda Ali Örs’ün üzerine atladı yabancı gördüğü Örs’ün yüzünü parçalayan köpek daha sonra yaşlı adamın kolunu bacağını ısırmaya başladı. Suratı kanlar içerisinde kalan talihsiz adamı ev sahibi kurtardı. Şoka uğrayan adamın yüzü gözü kanlar içerisinde kaldı.

Köpeğin saldırısı sonucunda ağır yaralanan Örs sağlık görevlilerin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı durumu ağır olduğu için başka bir hastaneye sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken talihsiz adam yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı.



Son Güncelleme: 08.11.2020 12:29
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Anahtar Kelimeler:
AksarayKöpek Saldırısı
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