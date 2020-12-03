Misafirliğe gitmenin yasak olduğu iller hangileri, cezası ne kadar?

Artan vaka sayılarına engel olabilmek için Belediyeler yasaklar koymaya devam ederken her belediye mahalle ve beldelere kısıtlamalar getirmeye devam ediyor. Son olarak vaka sayılarının yüksek olduğu illerin belediyeleri misafirlik yasağı getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamalarda misafirliğe gittiği belirlenen vatandaşlara idari para cezası uygulanacak denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda cenaze namazları başta olmak üzere toplu yapılacak tüm eylemlere katılımın en fazla 30 kişi olacağını açıkladı. 30 kişilik sınırlama nikah, düğün ve diğer etkinlikler için de geçerli olacak denildi.

Misafirliğe gitmek yasaklandı mı?

Misafirliğe gitmenin cezası ne kadar?

Vaka sayılarının yüksek olduğu illerde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından bir dizi kararlar alındı. Alınan kararlardan en dikkat çekeni ise sosyal izolasyonun sağlanması, fiziki temasların azaltılması ve virüs yayılma hızının kontrol altına alınması kapsamınca il genelinde aile, akraba ve ev ziyaretlerinin yasaklandığı açıklandı.

Jandarma ve polis ekiplerince yapılacak inceleme ve soruşturmalar kapsamında misafirliğe gittiği belirlenen kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yasakları kapsamınca evde bulunan her bir kişi için 3.150 TL ceza kesilecek.

Cumhurbaşkanından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili, ‘Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir.’ Açıklamalarında bulundu.