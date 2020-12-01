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Misafirliğe gitmek hangi illerde yasaklandı? Misafirliğe gidene ne kadar ceza yazılıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı illerde misafirliğe gitmek ve misafir kabul etmek yasaklandı. Misafirliğe gitmenin hangi illerde yasaklandığı ve misafirliğe gidene ne kadar ceza yazıldığına dair internette araştırma yapılıyor.

01 Aralık 2020 Salı 22:25
Misafirliğe gitmek hangi illerde yasaklandı? Misafirliğe gidene ne kadar ceza yazılıyor?
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Koronavirüs salgınında vaka sayısında artış yaşanmasıyla 30 Kasım tarihinde kabine toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, vatandaşları aile ve akraba ziyaretlerine ara vermeleri konusunda uyardı. Belediyeler ise bu çağrı sonrasında harekete geçerek misafirliği yasakladı.

Misafirlik yasağı hangi illerde var?

Bartın

Bartun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerini yasakladı. Yasağın başladığı ilde misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer lira ceza kesildi.

Kastamonu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde vaka sayılarındaki artışın en büyük nedeninin komşuluk ilişkileri olduğu belirlenince Kaymakam Deniz Pişkin, ilçede akraba ve komşu ziyaretlerinin yasaklandığını açıkladı.

Kütahya

Kütahya’nın Pazarlar ve Hisarcık ilçelerinde Kasım ayında misafirlik ziyaretleri yasaklanmıştı.

Misafirlik yasağı cezası ne kadar?

Misafirlik yasağının geçerli olduğu illerde, yasağı ihlal eden vatandaşlara 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulanıyor.



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:25
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Anahtar Kelimeler:
BARTINKastamonuKütahyaMisafirlikCeza
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