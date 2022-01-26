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Misafirliğe giden oğlunun cansız bedenini alan babadan acılı isyan!

Kocaeli Gölcük'te yaşayan Tufan Korkmaz, misafir olarak gittiği evde silahla vurularak öldürüldü. Oğlunun cansız bedenini alan baba ise oğluna kumpas kurduklarını ileri sürerek isyan etti.

26 Ocak 2022 Çarşamba 11:36
Misafirliğe giden oğlunun cansız bedenini alan babadan acılı isyan!
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Korkunç olay 22 Ocak günü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre 35 yaşındaki Tufan Korkmaz, yakın bir arkadaşının evine misafirliğe gitti. Bir süre sonra Korkmaz ile evde bulunan bir şahıs arasında bir tartışma başladı ve tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Tufan Korkmaz, silah ile sırtından vuruldu ve kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sırtından vurulan ve ağır yaralanan Tufan Korkmaz'ı ambulansa alarak Gölcük Devlet Hastanesine kaldırdılar. Korkmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLAMA KARARI!

Olaydan hemen sonra gözaltına alınan ve ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilen E.K. ve D.H.A. isimli şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Şahıslardan E.K.'nın polise verdiği ifadesinde 'şakalaşmak' için ortaya çıkardığı silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi. Haklarında tutuklama kararı verilen şahıslar cezaevine gönderilirken Korkmaz'ın cenazesi ise gerçekleştirilen otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi.

"OĞLUM BOŞ YERE ÖLDÜ"

Oğlunun cansız bedenini teslim alan acılı baba Salih Korkmaz ise 3 kişinin oğluna kumpas kurduklarını ve eve götürerek öldürdüklerini öne sürdü. Olayı tezgahlayan kişilerin adil bir şekilde yargılanmasını ve aynı zamanda da en ağır cezayı almalarını istediğini belirten Baba Korkmaz, oğlum boş yere öldü diyerek sitem etti.

 

 


Son Güncelleme: 26.01.2022 11:36
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliGölcükTufan KorkmazSilahlı SaldırıKumpas
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