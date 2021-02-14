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Miras meselesi yüzünden kız kardeşini hastanelik etti

Adana Feke'de yaşanan olayda Bilal Nergiz isimli kişi miras meselesi yüzünden tartıştığı evli kız kardeşinin döverek hastanelik etti.

14 Şubat 2021 Pazar 16:06
Miras meselesi yüzünden kız kardeşini hastanelik etti
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Mustafa Nergiz isimli şahıs vefat etmeden evvel tüm mirasını çocukları arasında bölüştürdü. Mustafa Nergiz'in kardeşi tarafından yine miras sebebiyle öldürülmesinden sonra, çocuklar arasında zamanla miras tartışması alevlendi.

ABİSİ DÖVEREK HASTANELİK ETTİ

Mustafa Nergiz'in kızı olan evli ve 5 çocuk annesi Züleyha Karatosun, gelen habere göre dün sabah saatlerinde Miras yüzünden abisi Bilal Nergiz ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Bilal Nergiz, kız kardeşini dövdü. Talihsiz kadın yaralandı ve hastane kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Züleyha Karatosun'un eşi Muharrem Karatosun kendilerinin  70-75 dönüm maddi değeri çok olmayan topraklarının bulunduğunu, kayınpederinin miras yüzünden canından olduğunu, şimdide eşinin abisi tarafından dövüldüğünü belirtti.

Züleyha Karatosun’un babasını öldüren amcası Duran Nergiz’in cezaevinde yattığını anlatan Karatosun eşinin de miras yüzünden cinayete kurban gitmesini istemediğini ifade etti.



Son Güncelleme: 14.02.2021 16:06
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Anahtar Kelimeler:
AdanaMİRAS KAVGASI
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