Miraç ne demek? Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir?

Bütün İslam alemi adına mübarek bir gece olan ve Hz. Muhammed (s.a.v)’in hakkında “100 geceden daha hayırlıdır” şeklinde bir hadis-i şerifi olan Miraç gecesi 10 Mart 2021, yani yarın bütün İslam alemiyle buluşacak. Her yıl Recep ayının 27’sine denk gelen Miraç kandiliyle ilgili detaylar okuyucular tarafındn merak ediliyor.

Miraç’ın anlamı ne?

Miraç kelimesinin anlamına bakıldığında ise karşımıza; yükseliş, yükseğe çıkma veya göğe çıkma anlamları çıkmaktadır. İslam inancında Hz. Muhammed (s.a.v), Allah’ın davetini almış arından yedi kat semaya yükselerek Allah ile görüşmüştür. Bu İslam inancına göre bir mucizedir. Miraç gecesi Allah’ın emrini aldıktan sonra, Peygamber’in ruhi ve bedeni bir şekilde Burak adlı semavi bir hayvana binerek Miraç’a çıkmış ve ona Cebrail (a.s) eşlik etmiştir. Mekke’de yer alan Mescid-i Haram üzerinden Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa (Beytü’l Makdis) bölgesine kadar huzuru-u kübraya uzanmış bir yolculuğa başlamıştır.

Miraç adına Allah (c.c) kutsal kitap Kuran-ı Kerim’de şöyle der;

“Kulunu (hz. Muhammed) bir gece Mescid-i Harâm’dan kendisine bazı ayetleri göstermesi adına, Etrafı mübarek olan Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan ayrıdır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkı ile bilen ve her şeyi hakkı ile görendir.”

(el-isrâ, 1)

Miraç adına başka bir hadis-i şerif:

“Ben Kabe’nin hatim kısmında yatmaktaydım. Uykuyla uyanıklık arasındaki noktada birisi bana göründü, göğsümü şuradan şuraya yardı.(Bu sözü bitmekteyken bir yandan eliyle işaret etmekte, boğaz çukurundan kıl biten yere kadar bir alanı işaret etmekteydi.) Kalbimi çıkarttı. Sonrasında bana; içerisinde hikmet ve iman ile dolu olan altından bir kap verdi. Kalbim (çıkarıldıktan sonra zemzem ve su ile) yıkandı. Ardından içi hikmet ve iman ile dolduruldu ve tekrar yerine konuldu…”

(Buhari, Bed’ü’l-Halk 6, Enbiya 22, 53; Müslim, İman 264 )

Miraç Kandilinin anlamı ne?

Recep ayı içerisinde 27’ince geceye Miraç gecesi denmektedir. Miraç kelimenin kelime anlamına bakıldığında; göğü aşma, yukarıya çıkma gibi anlamlar karşımıza çıkmakta. Miraç ve İsra hadisesi, Hz. Muhammed (s.a.v.) hicretinden 18 ay öncesinden ortaya çıkmıştır. Miraç hadisesi, Hz. Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, Mescid-i Aksa’dan ise Allah’ın huzuruna çıkmasını dile getirir. Peygamber o gece birçok ruhani ahval ve ikrama kavuşmuş olmak ile birlikte; normal bir kul tarafından ulaşılamayacak manevi alemlere gitmiştir. İşte bu gece her sene Miraç Kandili olarak düşünülmektedir.

“Alimlere göre Miraç gecesi Kadir gecesinin ardından gelen en hayırlı gece olduğu dile getirilir.”

Miraç kandilinin anlamı sorulduğunda aslında bütün olay, İsra ve Miraç olarak adlandırılmakta olan bu ilahi ikramın, bütün insanların perdesini kaldırıp, anlayabileceklerinin ötesinde ve hepsinin ilahi ölçüler ile gerçekleştirilecek bir lütuftur. Yani insan dünyasının mekan, zaman gibi kavramlar ortadan kaldırılarak, milyarlarca insanın hayatları boyunca git git bitiremeyeceği kadar mesafeli bir yolculuğun ve maceranın saliseler ile gerçekleşmiştir.

Yine Müslim içerisinde bahsi geçen bir hadis-i şerif ise şöyle der;

“Rasullullah sallalahu aleyhi ve sellem tarafına miraç içerisinde üç şey veriliştir. Bunlar 5 vakit namaz kılınması, Bakara Suresi’nin sonu ile insanlardan şirke düşmeyenlerin büyük günahlarının affedildiğinin müjdesi verildi.” (Müslim İman 279)