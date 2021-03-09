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Miraç kandilinin önemi ve faziletleri nelerdir? Miraç kandili Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu

Miraç kelimesini yukarı çıkmak, yükselmek veya göğe çıkma anlamlarına gelmektedir. Recep ayının 27’nci gecesi Miraç gecesidir. Müslüman alemi, özellikle Miraç Kandilindeki faziletleri ve önemlerini araştırmaya başladı.

09 Mart 2021 Salı 21:59
Miraç kandilinin önemi ve faziletleri nelerdir? Miraç kandili Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu
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Her yıl Recep ayının 27. gecesinde gerçekleştirdiğimiz Miraç'ın detayları hakkında araştırma yapılmaya devam ediliyor. Miraç, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan Allah'ın huzuruna çıktığı olaya denmektedir. Müslüman alemi her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç gecesini dualar ve ibadetle geçirmektedir. Bugün araştırmalarına devam eden Müslümanlar, Miraç Kandili’nin fazileti ve önemi ile ilgili ayrıntılar üzerinde kafa yoruyorlar. Miraç kandilinin anlamı ve fazileti hakkında bilinmesi gerekenler merak edilmeye başlandı.

 

Miraç kandilinin önemi nedir?

Huzur-u Kibriyaya uzanan bu mübarek yolculuk, peygamberliğin 12. senesinde, hicretten 18 ay öncesinde, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde (Regâib gecesinden yirmi küsur gün sonra) gerçekleşti. Miraç Kandilinin önemini kavramak için ilk olarak bu geceyi ibadet ile geçirmek gelmektedir.

“Ben mi’racdan daha güzel bir şey görmüş değilim.” Hadisi şerifinde yer alan Peygamber Efendimiz, Miraç yolculuğundan geri döndüğü esnasında yanında ümmeti için olan hediyeler ile döner. Bunlardan ilkiyse beş vakit namaz olmaktadır. İkincisi, “Âmenerrasûlü” diye hafızalara kazınan ayetlerdir. Üçüncüsü, İsra suresi’nin 22–39. ayetlerinde yer alan 12 adet İslâm prensibi olmaktadır. Beşincisi ise, İyi amele niyetlenene –onu yapmasa bile– bir sevap; eğer yaparsa 10 sevap işleneceği; fakat kötü amele niyetlenene–onu yapmadığı sürece– hiçbir günahın yazılmayacağı; ancak işlediği zamansa sadece bir günahın yazılacağı müjdesi gelir.

Miraç kandili faziletleri

Müslim’de rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:

“Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir. Bu tüm İslam alemi için 100 geceden daha hayırlı geceyi ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) “Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)

Miraç gecesine özel ibadetler yer almamaktadır. Ancak gündüzünde oruç tutmanın, geceyi nafile ve kaza namazlarıyla geçirmenin sevabı çoktur. Bu gecede özel toplanarak, cemaat ile namaz kılınması sevap olmaktadır. Zaten, Teravihten başka hiçbir nafile namazın, çağrışarak cemaat ile kılınması sünnet olmamaktadır, mekruh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemaat ile kılmaları caiz sayılmıştır.” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

Miraç önemi ve Miraç Kandili faziletleri için Bediüzzaman Hazretleri, şu şekilde konuşmuştur:

“Leyle–i Mi’rac, ikinci bir Leyle–i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket–i maneviye sırrıyla, inşâallah her biriniz kırk bin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisan ile bu kıymetdar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz.”

Miraç kandilinde okunacak dua: Amenerrasulü

Miraç Kandili için önem arz eden Amenerrasulü Arapça okunuşu:

اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّه۪ وَالْمُؤْمِنُونَۜ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِه۪ وَكُتُبِه۪ وَرُسُلِه۪ۜ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِه۪۠ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَص۪يرُ ﴿٢٨٥﴾

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَاۜ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۜ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَٓا اِنْ نَس۪ينَٓا اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَٓا اِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه۪ۚ وَاعْفُ عَنَّا۠ وَاغْفِرْ لَنَا۠ وَارْحَمْنَا۠ اَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ ﴿٢٨٦﴾

Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensunâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 21:59
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MiraçKandiliRecep Ayı
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