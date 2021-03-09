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Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, esmalar ve sureler hangileri?

Bu sene 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde, birçok ibadet yaparak geçiriyor. Bu mübarek gecede hangi ibadetlerin yapılacağını, hangi duaların, esmaların ve surelerin okunacağına haberimizde yer verdik.

09 Mart 2021 Salı 21:34
Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, esmalar ve sureler hangileri?
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Miraç Kandili, Hz. Muhammed (S.A.V) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce âlemlere ve ilahi huzura yükseldiği gecedir. Beş vakit namazın farz kılındğı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesinin verildiği ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildiği gecedir. Miraç Kandili’ni birçok kişi namaz kılarak, oruç tutarak ve dualar ederek ibadetlerle geçirir.

Miraç Kandili’nde hangi ibadetler yapılır?

-Oruç tutmak

Miraç Kandili’nde geceden niyet edilerek tutulan orucun çok sevap olduğuna inanılır ve birçok Müslüman bu gecede oruçlu olarak ibadette bulunur.

-Kaza namazı ve Nafile namazı kılmak

Beş vakit namazın farz kılındığı bu gecede İslam âlimleri namazın önemi vurgulamış ve namaz borcu olanların kaza namazlarını kılmalarını tavsiyesinde bulunmuşlardır.

-Kur’an-ı Kerim okumak

Miraç Kandili’nde, İslam âlimleri faziletinin çok olmasından dolayı bu gece de Kur’an-ı Kerim okunması tavsiyesinde bulunmuşlardır.

-Tevbe İstiğfar etmek

Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdelenen bu gece de tevbe etmenin önemi İslam âlimleri tarafından vurgulanmıştır.

-Dua etmek

Mübarek olan bu gecelerde dualar etmek ve Allah’a şükür etmek unutulmamalıdır.

-Salavat getirmek

Peygamber Efendimize salavat getirmeyi Allah emretmiş aynı zamanda hadislerde de salavat getirenlerin tüm sıkıntılardan kurtulacağı aktarılmıştır.

-Sadaka vermek

Allah yolunda sadaka vermek kişiyi birçok tehlike ve beladan korur. Bu mübarek gecelerde de sadaka vermek için vesiledir.

-Allah’ı zikretmek ve hamd etmek

Bu gecelerde Allah’ı daha da çok zikrederek, Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür etmenin önemi büyüktür.

Miraç Kandili’nde hangi dualar, sureler ve esmalar okunur?

"Allah'ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum." (Tirmizi, Daavat, 23)

"Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet." (İbn Mace, Dua, 5)

"Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum." (Müslim, Dua, 72)

"Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi, Daavat, 124)

"Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım." (Nesai, İstiaze, 14)

"Allah'ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla." (Buhari, Daavat, 60)

"Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah'ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım." (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

"Allah'ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum." (Tirmizi, Daavat, 73)

"Allah'ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle." (İbn Mace, 57)

Miraç Kandili duası

Euzü billahimineşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm

Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: YA İLAHEL-ALEMİN! Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân! EY ÇARESİZLER ÇARESİ! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur. Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor.

Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!



Son Güncelleme: 09.03.2021 21:34
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