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Miraç Kandili'nde Peygamber efendimiz süt içerken hangi duayı okurdu? Miraç gecesi süte okunacak dualar

Müslümanlar arasında önemli bir yere sahip olan kandil gecelerinden biri de Miraç Kandilidir. Miraç Kandilinde yapılan ibadetler arasında yer alan süt içmek ve içerken edilecek dualar da merak konusu oldu.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:27
Miraç Kandili'nde Peygamber efendimiz süt içerken hangi duayı okurdu? Miraç gecesi süte okunacak dualar
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Miraç kandilinde İslam alemi tarafından yapılan bazı ibadetlerle beraber süt içerken okunacak dualar da ilgi uyandırdı. Peygamber efendimiz de süt içerken veya ikram ederken okuduğu bazı dualar okurdu. 

Miraç kandili, mübarek Recep ayının 27. gecesine den gelir. Kelime anlamı olarak göğe yükselme/çıkma anlamlarını taşımaktadır. Miraç olayı, Hz.Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya ve sonrasında Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak bilinmektedir.

Miraç Kandilinde Hangi İbadetleri Yapabiliriz?

1-Kaza Namazı ve Nafile Namazı Kılmak

2-Oruç Tutmak

3-Kur’an-ı Kerim Okumak

4-Dua Etmek

5-Tevbe İstiğfar Etmek

6-Sadaka Vermek

7-Salavat Getirmek

Peygamber Efendimizin Süt İçerken Okuduğu Dua…

Hz. Muhammed sütü severdi ve şöyle buyururdu: "Yüce Allah bir kimseye süt ikram ederse, o kişi sütü içeceği zaman; Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ihsan et diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum." diye belirtmiştir. Yine süt ile ilgili olarak şöyle buyurduğu nakledilir: "Sizlere inek sütünü ve inek sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim, etinden sakınınız, zira sütü devadır, ancak eti bazen dert olabilir." Sadece inek sütü değil, koyun sütü de tüketen Peygamber Efendimiz, koyun sütünü hafifletmek için içerken süte bir miktar su karıştırırlardı.

Allah bir kişiye yemek yedirdiği zaman o kişi, ‘Allahım bu yemeği bize bereketli kıl ve bundan hayırlı rızık ver’ diyerek dua etsin.

Sütü İçerken Edilecek Dua

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

Tirmizî, Daavât 35 (3401); Ebû Dâvût, Eşribe 21(3244); İbn Mâce, Et'ime 35 (3321).

Miraç Gecesi Süt İçilmesinin Sebebi

Miraç hadisesinde gerçekleşen olaylardan bir diğeri de Hz. Cebrail’in Peygamberimize birinde süt, birinde de şarap bulunan kapları sunması ve Peygamber Efendimizin sütü seçmesidir. Bu olayın üzerine Cebrail’in “Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." diye söylediği bilinmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

Bu olayın fıtratla ilişkilendirilmesi ise İslam dininin rahat ve insan fıtratına uygun hükümler içerdiğinin bir göstergesidir. Şarap ise kötülük timsali olduğu için seçilmemiştir. (ilgili hadisin şerhi için bk.Nevevi)

Bir diğer rivayette de Peygamberimiz'e, Miraç gecesi biri süt, biri şerbet ve diğeri ise su bulunan üç bardak sunulmuştur.Tam o sırada:

"Eğer, suyu alırsa hem kendisi, hem de ümmeti ihtiyaçsız ve kanâatkar olur. Şerbeti alırsa kendisi de, ümmeti de mahrumiyete düçar olur. Şayet sütü alırsa hem kendisi, hem de ümmeti doğruyu bulur" diye bir ses işitmiştir ve ardından sütü alıp içmiştir. Bunun üzerine Cebrâil (as), "Yâ Muhammed. Sen, fitrî ve tabiî olanı seçtin. Sen de, ümmetin de doğru yola iletildiniz." Diye söylemiştir. (İbn-i Hişam)

Bu sebeple Miraç gecesi Müslüman alemi tarafından süt dağıtmak ve süt içmek tercih edilir.



Son Güncelleme: 10.03.2021 00:27
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