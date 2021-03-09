Miraç Kandilinde neden süt içilir? Miraç Kanldilinde süt içme ve süt dağıtma anlamı nedir?

Miraç Kandili'nde süt içmenin anlamı araştırılmaya başlandı. Rivayetlerde yer alanlara göre, Miraç olayının yaşandığı zaman, Hz. Cebrail, Peygamber Efendimizi yüce Allah'ın katına taşımıştır. Burada Müslümanlara 5 vakit namaz farz olurken, "Amenerrasulü" olarak başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti de inmiştir.

Miraç kandili'nde süt içmenin anlamı nedir?

Miraç Kandili'nde süt içmenin anlamı, şöyle açıklanmaktadır:

Miraç hadisesinde yaşanan olaylardan birisi de Hz. Cebrail’in Peygamberimize (asm) biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek verdiği ve Peygamberimiz (sav)'in aralarından sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail'in "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." Dediği bildirilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

Sütün tercih edilmesiyle fıtrat arasında bulunan ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümlerin ihtiva ettiğine işaret etmektedir. Şarapsa kötülüğü temsil ettiği için, tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

- Hz. Peygamber (asm)'in Mescid-i Aksa'da peygamberlere namaz kıldırdığını ve Hz. Musa'nın kabrinde namaz kıldığı anların görüldüğüne dair rivayetler bulunmaktadır. (bk. İbn Kesir; Hazin, İsra 17/1. ayetinin tefsiri)

Peygamberimiz (asm)'in bütün peygamberlere imam olup onlara namazı kıldırması, onun (asm), bütün peygamberlerin şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğuna işaret etmektedir. (bk. Nursi, Sözler, s. 525)