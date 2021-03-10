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Miraç kandilinde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Vesile-i Cemile Gecesi oruç tutulur mu?

İslam alemi için önem arz eden üç ayların girmesi ile beraber ayrı anlamlar taşıyan kandil ibadetleri de yapılmaya başlandı. Müslüman aleminin en merak ettiği konu ise her kandile özel ibadet olarak ne yapılır sorusu oluyor. Bu kapsamda Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler araştırılıyor. İşte detaylar...

10 Mart 2021 Çarşamba 21:05
Miraç kandilinde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Vesile-i Cemile Gecesi oruç tutulur mu?
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Miraç kandili, İslam alemi  için önem arz eden kandillerden biridir. Hz. Muhammed’in (s.a.v) Allah’ın daveti üzerine miraca yükselişinin anıldığı bu günde Müslümanlar ne gibi ibadetler yapabileceklerini araştırıyorlar. Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç kandilinde hangi ibadetler yapılır? Tüm bunların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Miraç, yukarıda da belirttiğimiz gibi Peygamber efendimizin Allah’ın çağrısı ile yedi kat semaya  yükselerek Allah ile görüştüğü gündür. İslam alemi için bu gecede yapılacak olan ibadetler çok önemlidir. 2021 senesinde 10 Mart Çarşamba gününe denk gelen Miraç kandilinde oruç tutmak ibadetlerin en önünde gelmektedir. Gece yapacakları ibadetlerden önce Müslümanlar gündüzü oruç tutarak geçirmeyi tercih ediyor.

Miraç kandilinde oruç tutmak

İslam alemi için önem arz eden üç aylar Müslümanların ibadetlerine daha da yoğunlaştıkları dönemdir. Üç aylarda oruç tutmak, namaz kılmak Allah’ın rızasını kazanabilmek için önemlidir. Bu doğrultuda üç aylar süresince Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak alimlerin sevap olduğunu söyledikleri bir konudur. Bunun yanı sıra alimler, kandil günlerinde gündüz oruç tutmanın ve o gece namaz kılıp, Kur’an-ı Kerim okumanın da çok sevap olduğunu söylüyorlar. Bu doğrultuda Miraç kandilinde de oruç tutmak çok sevaptır. Namazın indiği bu geceyi namaz kılarak geçirmek de çok sevap.

Oruç tutmak için niyet edilmelidir

Kişi tutacağı orucun kabul olması için öncelikle oruç tutmaya niyet etmelidir.  Kişi oruç tutmak için sahura kalktıysa sahurda, kalkmadıysa da uyumadan önce niyet etmelidir. Kandil günlerinde oruç tutacağınız zaman ya da normal bir gün de şu şekilde niyet edilmelidir:

“Allah’ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya” Bunun yanı sıra kişinin niyetini kalpten etmesi daha önemlidir.

Miraç kandilinde yapılacak ibadetler

Bu gecede yapılacak ibadetlerin en başında namaz kılmak gelmektedir. Müslümanlar namazın indiği bu geceyi namaz kılarak değerlendirebilir. Bu gece kılınacak namazların sevabı Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından hadislerle ve faziletlerle belirtilmiştir. Miraç kandilinde yapılacak ibadetler ise şu şekildedir;

  • Gecenin bir bölümü teheccüd namazı,
  • Zikir,
  • İstiğfar,
  • Dua etmek,
  • Seherde kuşluk (dûha) namazı,
  • Kur'an okumak.

Miraç kandilinde okunabilecek dua: Amenerrasulü

Miraç Kandili için önem arz eden Amenerrasulü Arapça okunuşu:

  • اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّه۪ وَالْمُؤْمِنُونَۜ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِه۪ وَكُتُبِه۪ وَرُسُلِه۪ۜ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِه۪۠ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَص۪يرُ ﴿٢٨٥﴾
  • لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَاۜ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۜ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَٓا اِنْ نَس۪ينَٓا اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَٓا اِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه۪ۚ وَاعْفُ عَنَّا۠ وَاغْفِرْ لَنَا۠ وَارْحَمْنَا۠ اَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ ﴿٢٨٦﴾
  • Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu
  • Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)
  • Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensunâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

 

 



Son Güncelleme: 10.03.2021 21:05
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Anahtar Kelimeler:
MiraçkandiliKandilIbadetİslam
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