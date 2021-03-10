Miraç kandilinde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Vesile-i Cemile Gecesi oruç tutulur mu?

Miraç kandili, İslam alemi için önem arz eden kandillerden biridir. Hz. Muhammed’in (s.a.v) Allah’ın daveti üzerine miraca yükselişinin anıldığı bu günde Müslümanlar ne gibi ibadetler yapabileceklerini araştırıyorlar. Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Miraç kandilinde hangi ibadetler yapılır? Tüm bunların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Miraç, yukarıda da belirttiğimiz gibi Peygamber efendimizin Allah’ın çağrısı ile yedi kat semaya yükselerek Allah ile görüştüğü gündür. İslam alemi için bu gecede yapılacak olan ibadetler çok önemlidir. 2021 senesinde 10 Mart Çarşamba gününe denk gelen Miraç kandilinde oruç tutmak ibadetlerin en önünde gelmektedir. Gece yapacakları ibadetlerden önce Müslümanlar gündüzü oruç tutarak geçirmeyi tercih ediyor.

Miraç kandilinde oruç tutmak

İslam alemi için önem arz eden üç aylar Müslümanların ibadetlerine daha da yoğunlaştıkları dönemdir. Üç aylarda oruç tutmak, namaz kılmak Allah’ın rızasını kazanabilmek için önemlidir. Bu doğrultuda üç aylar süresince Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak alimlerin sevap olduğunu söyledikleri bir konudur. Bunun yanı sıra alimler, kandil günlerinde gündüz oruç tutmanın ve o gece namaz kılıp, Kur’an-ı Kerim okumanın da çok sevap olduğunu söylüyorlar. Bu doğrultuda Miraç kandilinde de oruç tutmak çok sevaptır. Namazın indiği bu geceyi namaz kılarak geçirmek de çok sevap.

Oruç tutmak için niyet edilmelidir

Kişi tutacağı orucun kabul olması için öncelikle oruç tutmaya niyet etmelidir. Kişi oruç tutmak için sahura kalktıysa sahurda, kalkmadıysa da uyumadan önce niyet etmelidir. Kandil günlerinde oruç tutacağınız zaman ya da normal bir gün de şu şekilde niyet edilmelidir:

Miraç kandilinde yapılacak ibadetler

“Allah’ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya” Bunun yanı sıra kişinin niyetini kalpten etmesi daha önemlidir.

Bu gecede yapılacak ibadetlerin en başında namaz kılmak gelmektedir. Müslümanlar namazın indiği bu geceyi namaz kılarak değerlendirebilir. Bu gece kılınacak namazların sevabı Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından hadislerle ve faziletlerle belirtilmiştir. Miraç kandilinde yapılacak ibadetler ise şu şekildedir;

Gecenin bir bölümü teheccüd namazı,

Zikir,

İstiğfar,

Dua etmek,

Seherde kuşluk (dûha) namazı,

Kur'an okumak.

Miraç kandilinde okunabilecek dua: Amenerrasulü

Miraç Kandili için önem arz eden Amenerrasulü Arapça okunuşu: