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Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler

Miraç Kandilinde hangi tesbihler çekilir? Miraç Kandilinde hangi dualar okunur? Miraç Kandilinde neler yapılır? Miraç Kandilinde hangi zikirler çekilir? Miraç Kandiline kısa bir süre kalmasıyla beraber Müslüman dinine mensup müminler bu özel günde hangi tesbihlerin ve zikirlerin çekileceğini merakla araştırıyorlar.

09 Mart 2021 Salı 21:43
Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler
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Miraç Kandiline kısa bir zaman kalmasıyla beraber İslam dinine mensup müminler bu özel ve kutlu günde hangi teşbihlerin çekileceğini ve hangi zikirlerin çekileceğini merakla araştırıyorlar. Miraç Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. Bu anlamlı ve özel geceyi ibadetle geçirmek isteyen tüm müslümanlar Miraç Kandili'nde çekilecek teşbihlerin neler olduğunu ve hangi zikirlerin çekileceğini merakla araştırıyorlar.

Miraç Kandilinde çekilecek teşbihler neler?

Miraç Gecesi Receb ayinin 27.nci gecesi olarak biliniyor. Yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.

Miraç Kandilinde çekilecek zikirler neler?

  • 10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"
  • 10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"
  • 10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptır.

Miraç Kandilinde Büyük İstiğfar Duası: Seyyid-Ül İstiğfar

Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Miraç Kandilinde neler yapmak gerekir?

  • Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
  • Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
  • Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
  • Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
  • Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
  • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Miraç Kandili nedir?

13 Şubat tarihinde başlayan üç ayların ilki recep ayının 27’nci gecesine denk gelmektedir. Bu gece, Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak Müslüman alemi tarafından kabul edilmektedir. Miraç anlam bakımından, ‘yukarı çıkmak, yükselmek’ anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi’râc kelimesi ‘yukarı çıkmak vasıtası, merdiven’ anlamı taşımaktadır. Kelime anlamı olarak Hz Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade ediyor. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlanmasından dolayı kaynaklarda da ‘isrâ ve mi’rac’ şeklinde geçse de Türkçe’de mi’rac kelimesiyle her iki anlamıda taşımaktadır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 21:43
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