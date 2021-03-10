Miraç Kandili Tv programları neler? 10 Mart Miraç Kandili hangi kanalda ne program var?

Bugün Miraç Kandili olması nedeniyle vatandaşlar tarafından televizyon kanallarında hangi programların olduğu merak edildi. 10 Mart Miraç Kandili bu senienin ikinci kadnili oluyor. Kutsal günlerden olan Miraç Kandili nedeniyle televeizyonlarda özel yayınlar olabiliyor. Peki hangi kanallarda hangi programlar olacak? İşte detaylar...

10 Mart Miraç Kandili tv programları

TRT 1 - Saat 19:30 Miraç Kandili Özel programı

ATV - Saat 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel

Star Tv - Saat 00:30 Miraç Kandili programı

Kanal D - Saat 23:30 M. Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel

Fox Tv - Saat 02:15 Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel

Diyanet Tv - Saat 19:30 Miraç Kandili Özel