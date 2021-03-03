Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Mucizesi nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan Dini Günler Takvimi kapsamında Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü olacak.

Miraç Kandili önemi

Rivayet edilenlere göre HZ. Muhammed (S.AV) bir gece Kabe’den alındı ve Burak adındaki katır üstüne binerek Mescid-i Aksa’ya götürülüyor. Burak’ı Byetül Makdis’in kalıntılarının olduğu güneybatı duvarına bağlıyor. HZ. Muhammed sıra ile eski Aksa olarak bilinen el-Aksa camiinin altında bulunan Mescid-i Aksa’ya giriyor. Oradan da Kubbet-üs-sahra’nın olduğu yere geçiyor. Geçtiği yerde İsa, Musa, Zekeriya peygamberler ile karşılaşıyor. Şuanda Nebi Minberi’nin olduğu yerde tüm peygamberlere namaz kıldırıyor. Oradan da göğe yükseliyor.

Bazı hadisler kapsamında HZ. Muhammed, göğü Cebrail ile aşarak sırasıyla Adem, Yusuf, Yahya, İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görüyor. Göğün yedinci katından sonra Sidret’ül Münteha’dan ileriye Cebrail ile beraber gidemeyip yola tek başına devam ediyor. Zaman, mekan ve cihetin olmadığı o yerde Allah ile görüşüyor.

Bir rivayete göre HZ. Muhammed Mekke’ye geri döndüğünde yaşadıklarına inanamayanlar tarafında sorulara tutulmuştur. HZ. Muhammed sorulara doğru cevap vermiştir.

İslam’ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekat, şehitlik, hac gibi konuları ile alakalı tam bilgiler verilmemişti. Bir başka rivayete göre İsra ve Miraç bu konular hakkında belirlemeyi sağlamışlardır. Bu kapsamda miraçta; HZ. Muhammed, Miraç’ta namaz vakitlerinin beş vakit şeklinde olacağını öğrenmiş ve daha sonra bunu Müslümanlara duyurmuştur.

Hadislere göre Miraç’ta ilk olarak namaz 50 vakit denmiş, Musa peygamber bunun insanlara ağır geleceğine yönelik söylemlerine göre HZ. Muhammed, birkaç defa geri dönerek Allah ile namaz vakitlerini görüşmüş ve beş vakit olarak buyurulmuştur.

Bunun yanı sıra şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdelenmiştir.