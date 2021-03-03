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Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Mucizesi nedir?

İslam alemi için önemli bir yere sahip olan üç aylar geçtiğimiz ay başlamıştı. 13 Şubat ile üç aylara giren Müslüman alemi üç aylar boyunca hangi kandillerin ne zaman olacağını merak ediyor. Şimdi Miraç Knadili'ne günler kala ayrıntılar merak ediliyor. İşte detaylar...

03 Mart 2021 Çarşamba 14:47
Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Mucizesi nedir?
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan Dini Günler Takvimi kapsamında Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü olacak.

Miraç Kandili önemi

Rivayet edilenlere göre HZ. Muhammed (S.AV) bir gece Kabe’den alındı ve Burak adındaki katır üstüne binerek Mescid-i Aksa’ya götürülüyor. Burak’ı Byetül Makdis’in kalıntılarının olduğu güneybatı duvarına bağlıyor. HZ. Muhammed sıra ile eski Aksa olarak bilinen el-Aksa camiinin altında bulunan Mescid-i Aksa’ya giriyor. Oradan da Kubbet-üs-sahra’nın olduğu yere geçiyor. Geçtiği yerde İsa, Musa, Zekeriya peygamberler ile karşılaşıyor. Şuanda Nebi Minberi’nin olduğu yerde tüm peygamberlere namaz kıldırıyor. Oradan da göğe yükseliyor.

Bazı hadisler kapsamında HZ. Muhammed, göğü Cebrail ile aşarak sırasıyla Adem, Yusuf, Yahya, İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görüyor. Göğün yedinci katından sonra Sidret’ül Münteha’dan ileriye Cebrail ile beraber gidemeyip yola tek başına devam ediyor. Zaman, mekan ve cihetin olmadığı o yerde Allah ile görüşüyor.

Bir rivayete göre HZ. Muhammed Mekke’ye geri döndüğünde yaşadıklarına inanamayanlar tarafında sorulara tutulmuştur. HZ. Muhammed sorulara doğru cevap vermiştir.

İslam’ın ilk zamanlarında  dinin oruç, zekat, şehitlik, hac gibi konuları ile alakalı tam bilgiler verilmemişti. Bir başka rivayete göre İsra ve Miraç bu konular hakkında belirlemeyi sağlamışlardır. Bu kapsamda miraçta; HZ. Muhammed, Miraç’ta namaz vakitlerinin beş vakit şeklinde olacağını öğrenmiş ve daha sonra bunu Müslümanlara duyurmuştur.

Hadislere göre Miraç’ta ilk olarak namaz 50 vakit denmiş, Musa peygamber bunun insanlara ağır geleceğine yönelik söylemlerine göre HZ. Muhammed, birkaç defa geri dönerek Allah ile namaz vakitlerini görüşmüş ve beş vakit olarak buyurulmuştur.

Bunun yanı sıra şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdelenmiştir.

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB​

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB​

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

​1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........​

​11

R.EVVEL​

1443​​

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1443​​

06

KASIM-2021​​​

CUMARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1443

05

ARALIK-2021

​PAZAR

  


Son Güncelleme: 03.03.2021 14:47
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Anahtar Kelimeler:
MiraçKnadiliüçaylarİbadetler
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