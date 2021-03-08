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Miraç Kandili ne zaman? 2021 Miraç Kandili hangi gündür?

Şu sıkıntılı günlerimizin çıkışı olarak bilinen Miraç kandili Müslümanlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Bu günde bolca dua ve ibadetle tövbe yapılıp şükredilmesi en yapılması muhtemel temel durumdur. Peki, 2021 yılı Miraç kandili ne zaman?

08 Mart 2021 Pazartesi 12:09
Miraç Kandili ne zaman? 2021 Miraç Kandili hangi gündür?
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Ramazan ayının yaklaşmasıyla Kandil günleri de merak edilip araştırılmaya başladı. İslam dünyasında Allah'a yükseliş ve arınma olarak kabul edilen Miraç kandili tarihini diyanet işleri bakanlığının yayınlamış olduğu takvim çerçevesinde sizin için araştırdık.

Miraç kandili 10 Mart tarihindedir. Miraç kandili İslam inancına göre şu şekilde gerçekleşmiştir:

Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.Bu olay üzerine Beş vakit namaz Müslümanlar için farz kılındı. , Allah'a şirk koşmamış olanlara cennet müjdelendi. Ve Kur’an- ı kerim deki bakara süresinin son 2 ayeti bu gece indi.

Hz. Muhammed yine bu gece de insanoğlunun yaşama hakkına, şeref ve haysiyetini korumayı amaç edinen 11 emiri verdi.

Miraç kandili ne zaman? 

Miraç kandili bu yıl 10 Mart Çarşamba gününe denk gelmekte.

İşte 2021 yılı kandil günleri 

10 Mart: Miraç Kandili

27 Mart: Berat Kandili

17 Ekim: Mevlid Kandili



Son Güncelleme: 08.03.2021 12:09
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