Miraç Kandili namazı ne zaman, kaç rekat ve nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı tüm detayları

Miraç Kandili namazı kılmak isteyen vatandaşlar araştırmalara koyulurken, İslam alemi için önemli günler arasında yer alan Miraç Kandili için hazırlıklar başladı. Müslüman alemi bugünü bol ibadet ile geçirecek ve dualar edecek. Peki kandile özel namaz merak edilirken Miraç Kandili namazı (2, 4, 12 rekât) namazı nasıl kılınacak

Miraç Kandil’inde nafile namazı kılınmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Allah’ın huzuruna çıktığında ve geri döndüğünde ümmetine 5 vakit namazın müjdesini verdiği gecedir. Recep ayının içinde bulunduğumuz 27. gecesinde gerçekleşen bu olayla Hz. Muhammed (s.a.s) Cebrail meleği ile birlikte Mekke’den Kudüs’e geçiyor. Kudüs'te Kubbet'üs Sahra'ya gelen Hz. Muhammed (s.a.s), Muallak kayasından göğe yükselmeye başlar ve 7 kat semayı tek tek geçerek Allah'ın huzuruna varmıştır.

Miraç Kandili (2, 4, 12) rekât namaz nasıl kılınacak?

Bu gecede Hz. Peygamber efendimiz ümmetine 5 vakit namaz müjdesi verdiği gece olarak bilindiğinden Müslüman alemi bu gecede bol bol dualar eder, samimi tövbe edilir, namazlar kılınır ve müsait olundukça Kur'an-ı Kerim okunur. Bu gecede mümkün olduğunda ibadet yapılır ve nafile orucu tutulur.

12 rekâttan oluşan nafile namazı, 2 rekâtta bir selam verilerek kılınır. Miraç Kandili namazında her rekatında Fatiha ve Kur’an-ı Kerim’den bir sure okunmalıdır.

Her 2 rekâtta bir selam verilirken 100 kere Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekât namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Namazı kılmak için herhangi bir saat bulunmamaktadır.