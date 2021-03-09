İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Miraç Kandili namazı ne zaman, kaç rekat ve nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı tüm detayları

Müslüman alemi için önemli ayların içinde bulunurken 10 Mart 2021 Salı günü Miraç gecesi gerçekleşecek. Vatandaşlar Miraç Kandil’inde hangi namazı kılacağını ve nasıl kılınacağını merak ediliyor. Miraç Kandili namazı ne zaman ve nasıl kılınacak? İşte Miraç Kandili namazı hakkında tüm detaylar

09 Mart 2021 Salı 22:11
Miraç Kandili namazı ne zaman, kaç rekat ve nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı tüm detayları
Takip Et:

Miraç Kandili namazı kılmak isteyen vatandaşlar araştırmalara koyulurken, İslam alemi için önemli günler arasında yer alan Miraç Kandili için hazırlıklar başladı. Müslüman alemi bugünü bol ibadet ile geçirecek ve dualar edecek. Peki kandile özel namaz merak edilirken Miraç Kandili namazı (2, 4, 12 rekât) namazı nasıl kılınacak

Miraç Kandil’inde nafile namazı kılınmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Allah’ın huzuruna çıktığında ve geri döndüğünde ümmetine 5 vakit namazın müjdesini verdiği gecedir.  Recep ayının içinde bulunduğumuz 27. gecesinde gerçekleşen bu olayla Hz. Muhammed (s.a.s) Cebrail meleği ile birlikte Mekke’den Kudüs’e geçiyor. Kudüs'te Kubbet'üs Sahra'ya gelen Hz. Muhammed (s.a.s), Muallak kayasından göğe yükselmeye başlar ve 7 kat semayı tek tek geçerek Allah'ın huzuruna varmıştır.

Bu gecede Hz. Peygamber efendimiz ümmetine 5 vakit namaz müjdesi verdiği gece olarak bilindiğinden Müslüman alemi bu gecede bol bol dualar eder, samimi tövbe edilir, namazlar kılınır ve müsait olundukça Kur'an-ı Kerim okunur.  Bu gecede mümkün olduğunda ibadet yapılır ve nafile orucu tutulur.

Miraç Kandili (2, 4, 12) rekât namaz nasıl kılınacak?

12 rekâttan oluşan nafile namazı, 2 rekâtta bir selam verilerek kılınır. Miraç Kandili namazında her rekatında Fatiha ve Kur’an-ı Kerim’den bir sure okunmalıdır.

Her 2 rekâtta bir selam verilirken 100 kere Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekât namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Namazı kılmak için herhangi bir saat bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 22:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Miraç KandiliNamazRekat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miraç Kandili kutlama mesajları ve sözleri - 2021 En güzel, dualı, hadisli Miraç Kandili mesajları
Miraç Kandili kutlama mesajları ve sözleri - 2021 En güzel, dualı, hadisli Miraç Kandili mesajları
10 Mart Çarşamba hava nasıl olacak? Türkiye'de bölgelere göre yarınki hava durumu
10 Mart Çarşamba hava nasıl olacak? Türkiye'de bölgelere göre yarınki hava durumu
Peygamber Efendimizin Miraç Kandili duası ve Miraç Kandili'nde okunacak dualar
Peygamber Efendimizin Miraç Kandili duası ve Miraç Kandili'nde okunacak dualar
Miraç kandilinin önemi ve faziletleri nelerdir? Miraç kandili Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu
Miraç kandilinin önemi ve faziletleri nelerdir? Miraç kandili Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu
Diyanet 10 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ezan ve sahur vakitleri saat kaçta?
Diyanet 10 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ezan ve sahur vakitleri saat kaçta?
Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler
Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler

Popüler Haberler

Diploma Sorgulama Sistemi (DSS) nedir? Diploma Sorgulama masıl yapılır?
Şarjı en uzun süre dayanan telefonlar listesi
Survivor 2021 9. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 9 Mart Salı Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
7307 özel şart nedir, ne demektir?
60 ay vadeli acil 5000 TL kredi kampanyası
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmenin tabiri ve anlamı
AGİ 2021 Mart ne kadar oldu? 2021 Mart Evli, bekar hangi çalışan AGİ tablosuna göre kaç TL ödeme alıyor?
Vakıfbank 125.000 TL düşük faizli 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Odeabank taşıt kredisi kampanyası şartları ve gerekli belgeleri nelerdir?
Evde karantinaya alınan hastalara gıda yardımı yapılıyor mu?
Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu 10 Bin Adım dizisi için geri sayım başladı!
A101 26 Aralık – 1 Ocak 2021 indirimli ürünler kataloğu
Göktaşı meteor yağmuru saat kaçta başlayacak?
Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor?
Rüyada incir yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada incir yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada aldatılma görmek ne anlama gelir? Rüyada aldatılma görmenin anlamı
Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada kabak görmenin anlamı
A2 Sen Anlat Karadeniz neden yayınlanmadı, neden yok?
Başakşehir Beşiktaş maçı hangi gün, ne zaman? Başakşehir BJK maç saati ve tarihi
Acemi Anneler 103. bölüm fragmanı 10 Mart 2021 Çarşamba

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.