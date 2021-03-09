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Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Namaz dinin direği olarak bilinir. Beş vakit namaz Miraç gecesi tüm müslüman alemine farz kılındı. Bu mübarek gecede Hz peygamber müjde olarak ümmetiöne namazı getirdi ve onlara nasıl namaz kılındığını öğretti. Peki Miraç gecesinde kılından Miraç namazı nedir ve nasıl kılınıyor? İşte detaylar.

09 Mart 2021 Salı 20:59
Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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Müslüman aleminin büyük bir aşkla beklediği ve huzur içerisinde eda ettiği gecelerden olan Miraç kandili 10 Mart tarihinde idrak edilecek. Camilerin bu gecede dolup taşması bekleniyor. 

Özellikle 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya Camii'nde yıllar sonra ilk defa miraç kandili kutlanmış olacak. İslam alemi bu kutlu geceyi idrak ederken bir yandan da on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyor. Mübarek üç aylarda dua ve niyazla geçen her gün müslümanlar için bir kurtuluş vesilesi olacak.

Peki bu gecede kılınan Miraç Kandili namazı nasıl eda edilir? Kaç rekattır? İşte ayrıntılar. Gelin hep birlikte Miraç namazını inceleyelim.

İlk önce cami de eda edilecek yatsı namazından sonra kuranı kerim ve tesbih namazından sonra Miraç namazı kılınır. Miraç Kandili namazı on iki rekat şeklinde kılınır. Her iki rekatta bir selam verilir. Her rekatta Fatiha ve sure veya surelerden ayet okunarak kılınmalıdır. Daha sonra 100 kere Sübhânallahi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallâhü ekber denilmelidir. Daha sonra da 100 kere istiğfâr ve 100 kere de salâvat getirilmelidir. Gündüz oruç tutulması da müstehabdır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:59
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Miraç Kandili NamazıMiraç Gecesi
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