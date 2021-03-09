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Miraç Kandili mesajları - SMS, Facebook, Instagram ve WhatsApp için en güzel resimli Miraç Kandili kutlama mesajları ve güzel kandil mesajları 2021

Mübarek üç aylara girilmesinin ardından kandillerin yaklaşması ile birlikte Müslüman alemi için önemli günler arasında sayılan Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba gününe denk geliyor. Müslüman alemi Miraç Kandil’inde birbirlerinin kandilini kutlar ve iyi dileklerde bulunur. Miraç Kandili mesajları WhatsApp için en güzel resimli Miraç Kandili kutlama mesajları haberimizde

09 Mart 2021 Salı 20:58
Miraç Kandili mesajları - SMS, Facebook, Instagram ve WhatsApp için en güzel resimli Miraç Kandili kutlama mesajları ve güzel kandil mesajları 2021
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Peygamber Efendimizin (s.a.s) Allah’ın huzuruna yükseldiğini gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 10 Mart 2021 Çarşamba gününe denk geliyor. Mübarek günlerde Müslüman alemi sevdiklerine güzel mesajlar ve iyi dileklerde bulunmak için mesaj atıyor.

İşte en güzel Miraç Kandili mesajları ve resimleri

Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (İsrâ, 17/1) Kandiliniz mübarek olsun.

Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşaallah. Hayırlı kandiller.

Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara, 2/286) Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allah sizi sevdiklerinizle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun.
 

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Tüm Müslüman aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 42) Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandilimiz mübarek olsun bu mirac gecemizin ülkemiz ve İslam aleminin miracı olması dileği ile… Hayırlı kandiller diliyorum.

Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun...

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin… Amin! Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle. Herkese hayırlı günler.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...

Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i (s.a.s.) hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Kandiliniz mübarek olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun...

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun…

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandil’inin önemi nedir?

İslam aleminde ‘Allah’a yükseliş ve arınma’ olarak bilinen Miraç Kandili, Hazreti Muhammed (s.a.s.), Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed (s.a.s.), yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:58
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