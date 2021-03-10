Miraç Kandili mesajları paylaşmak isteyenler; Miraç Kandili anlamlı, kısa, resimli, özgün, ayetli, dualı mesajı ve sözleri 2021

2021 Miraç Kandili mesajları ve sözleri

10 Mart 2021 Miraç kandili mesajları merak edilmektedir. Bu mübarek gece diğer bir ismi ile İsra hadisesine ait sözler ve mesajlar araştırılmaktadır. 3 ayların ilk kandil gecesi olan Berat Kandili 18 Şubatta idi. 10 Mart günü ise Miraç kandilidir.

Miraç gecesinde ne olay oldu?

Hz. Peygamber Efendimiz Mekke’de Mescid-İ Haram’dan Kudüste’ki Mescid-i Aksa’ya götürülmesi olayı yaşanmıştır. Olağan üstü bu olayda İslami kaynaklarda ‘ gece yolculuğu’ olarak anılan İsra olayı diye de bahsedilmektedir. Bu olayı hadislerde ‘göklere yükselme, yükselme’ uruc kökünden türetilmiş Miraç kelimesi ile ifade edilmektedir.

Peygamber Efendimiz, İslamiyeti yayması ile putperestler baskı uygulamış boykot etmiştir. Risaletin 6. Yılından itibaren Peygamberimiz ve ailesine karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamışlardır. 3 yıl süren bu boykotun sonunda Peygamber Efendimiz sevgili eşi Hatice ve amcası Ebu Talib’i kaybetmiştir. Bundan dolayı bu yıla hüzün yılı denilmektedir. Bu yüzden Allah-u Teâlâ, Peygamber Efendimizin üzüntü ve sabrından dolayı sevindirmek istemiştir. Miraç olayı ile müjdelemiştir.

İsra suresi 1. Ayeti ve Necm suresinin ilk ayetlerinde Miraç olayı anlatılmaktadır. Bu mucize olayı hakkında birçok hadisler bulunmaktadır. Özellikle Buharı’nın el-Camiu’s-sahih’inde rivayet edilen hadise göre Peygamber Efendimiz bir gece Kabe’nin avlusunda (başka rivayetlere göre amcasının kızı Ümmühani’nin evinde) uyku ile uyanık hali arasında iken Cebrail yanına gelir. Göğsünü açarak kalbini zemzem ile yıkar. Daha sonra Burak denilen bir binek üzerinde Kudüs’e götürüldü. Resullah Efendimizi burada bazı peygamberler karşıladı. Onu imam yaparak arkasında toplu namaz kıldılar.

Miraç kandili mesajları

*Namaz ve Af’ın müjdeleyicisi Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

*Allah sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bir hayat versin. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

*Ey Allah’ım! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Bize, bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri yükleme. Gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yükleme. Bizleri affet, bizleri bağışla. Kâfirler topluluğuna karşı bize yarım et.

*Alemlere Rahmet Peygamber Efendimizin miraca çıkması ile bize verilen müjdeye nail olan Müslümanların Miraç kandili mübarek olsun.

*Rabbim! Recep ve Şaban aylarını bizlere hayırlı eyle. Bizleri Ramazan’a ulaştır. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

*Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Mübarek Miraç gecemiz İslam alemine ve ülkemize miraç olması duası ile. Hayırlı kandiller.

*Allah’ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizleri de affet. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

*’Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem’ diyen Peygamber Efendimize hakkıyla ümmet olmayı nasip eyle. Hayırlı Kandiller.

*Rabbim, gönlünüzden geçen bütün duaları kabul etsin. Kandiliniz mübarek olsun.

*Tüm İslam aleminin Miraç kandili mübarek olsun.