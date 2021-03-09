Miraç Kandili kutlama mesajları ve sözleri - 2021 En güzel, dualı, hadisli Miraç Kandili mesajları

Peygamber efendimizi Hz Muhammed Aleyhisselam Cebrail AS ile birlikte miraca çıkmış ve orada Hazreti Allah ile görüşümüştü. Efendimiz aleyhisselam miracı risalet döneminde oldukça konuşulmuş ve müşrikler tarafından inkar edilmişti.

Bu kutlu olayda Hz Muhammed Burak atı ile miraca yükselmiş ve refref denen manevi asansör ile Hz Allah'ın katına çıkmıştı. Efendimiz dönüşte islam alemine çeşitli müjdelerle geldi. Müjdelerin en önemlisi beş vakit namazdır. O yüzden mümin miracı namaz derler.

Namaz artık farz olmuş ve yapılması gerek ibadetlerin en başında olmuştu. Bakara süresinin son iki ayeti de inzal olmuş yani Amenarrasülü. Hz Allah efendimiz aleyhisselama Allah'a şirk koşmayanlar cennetle müjdelemişti.

Bu kutlu geceyi ibadetle geçirmek çok önemlidir.namazı kılınır ve ümmeti muhammedin salahiyeti için dua edilir. Bu gecede sevenler, küçükler büyüklerini arayaraklerini kutlar ve tebrik eder. Vatandaşlar bugün için atılacak mesajları merak ediyor. İşte detaylar.

Allah"ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Amin! Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun.

Cennete çok ağaç dikin. Çünkü onun suyu tatIı, toprağı güzeIdir. Yani verimi çoktur. Çok sevap meyvesi aIınır. Cennetin ağaçIarından biri oIan La HavIe ve La Kuvvete İIIa BiIIah cümIesini çok söyIeyin. Hadis( Taberani) HayırIı kandiller...

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah"a emanet olun. Güzel kandiller..

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun.

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