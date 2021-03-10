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Miraç Kandili Kur'an'da geçen ayetleri neler?

Kur’an-ı Kerim’de Miraç ayetleri merak edilirken üç ayların içinde bulunduğumuz Recep ayının 2. Kandilini kutluyoruz. Bu mübarek günde kutsal kitabımızda Miraç’a ait ayetlerin bulunup bulunmaması merak ediliyor. İşte Miraç Kandili Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetler nelerdir?

10 Mart 2021 Çarşamba 17:35
Miraç Kandili Kur'an'da geçen ayetleri neler?
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Miraç Kandili Kur’an-ı Kerim’de geçme konusu oldukça konuşulurken Müslümanların en çok merak ettiği konu ise ayetlerin bulunup bulunmaması oldu.  Miraç Kandili kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de İsra ve Necm surelerinde yer almaktadır.

 Miraç gecesinde Allah’ın emri ile Peygamber Efendimiz (sav) Kâbe–i Muazzama'nın Hatîm mevkiinde yatarken, Cebrail gelip mübarek göğüslerini yardı, kalbini zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup eski hâline koydu. Bu mucizevi gecenin ihya edildiği Miraç Kandil’inde miraç ayetleri araştırılmaktadır.

Miraç Kandili ayetleri nelerdir?

Miraç hadisesi Kur’an-ı Kerim’de İsra ve Necm surelerinde anlatılmaktadır. Cebrail Meleği ile Allah’ın huzurunu çıkan Peygamber Efendimiz7 kat semaları bir bir dolaşırken Hz. Muhammed(sav) 1. kat semada; Hz. Adem'le, 2. kat'ta Hz. İsa ve Hz. Yahya, 3. kat'ta Hz. Yusuf, 4. kat'ta Hz. İdris, 5. kat'ta Hz. Harun, 6. kat'ta Hz. Musa, 7. kat'ta Hz. İbrahim ile görüştü.

Cebrail Hz Muhammed (sav)'i daha da yükseklere çıkardı, öyle bir fezaya vardılar ki kaderleri yazan kalemlerin cızırtıları duyuluyordu. Nihayet varlıklar âleminin son sınırı olan Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaştılar. Cebrail:

-"İşte burası Sidretü'l–Müntehâ'dır. Ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam, yanarım" dedi.

Hz. Muhammed(sav) 'e Sidre'de dört kutsal nehir ve her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beyt–i Ma'mûr gösterildi. Sonra kendisine şarap, süt ve bal dolu üç bardak sunuldu. O, yine sütü tercih etti.

İSRÂ SÛRESİ

"Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-'ı) bir gece, Mescid-i Harâm'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir."(el-İsrâ, 1)

NECM SÛRESİ

"İnmekte olan yıldıza[1]and olsun." (en-Necm, 1)

"Sâhibiniz (Muhammed Mustafâ) sapmadı ve bâtıla inanmadı. O, arzûsuna göre de konuşmamaktadır. O'nun konuşması vahiyden başka bir şey değildir. Çünkü (bildirdiklerini)O'na güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (olan Cebrâîl, Rabbinin emri üzere) öğretti. Sonra en yüksek ufukta (Sidretü'l-Müntehâ'da) iken asıl şekliyle istivâ etti (doğruldu)." (en-Necm, 2-7)

"Sonra yaklaştı ve tedellî etti." (en-Necm, 8)

"(Muhammed Mustafâ ile Rabbinin) araları, iki yay arası kadar, ya da daha yakın oldu." (en-Necm, 9)

"Allâh o anda kuluna vahyini bildirdi." (en-Necm, 10)

"(Muhammed Mustafâ'nın) gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. (Ey inkârcılar!) O'nun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız?" (en-Necm, 11-12)

"And olsun ki (Muhammed Mustafâ), onu (Cebrâîl'i) Sidretü'l-Müntehâ'da bir defâ daha gördü."(en-Necm, 13-14)

"Orada Me'vâ cenneti vardır. O Sidre'yi kaplayan kaplamıştı." (en-Necm, 15-16)



Son Güncelleme: 10.03.2021 17:35
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Anahtar Kelimeler:
Miraç KandiliAyetİsraNecm
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