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Miraç Kandili günü oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandilinde oruç tutmanın sevabı nedir? Miraç Kandilinde nasıl oruç tutulur? Miraç Kandilinde oruç tutmanın fazileti nedir? Miraç Kandiline kısa bir süre kalmasıyla beraber Müslümanlar bu özel günde oruç tutmanın faziletlerini merakla araştırıyorlar.

09 Mart 2021 Salı 16:28
Miraç Kandili günü oruç tutulur mu? Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı
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2021 yılına girilmesiyle beraber kandillerin Müslüman alemi tarafından idrak edilmesi bekleniyor. Herkes 2021 Miraç Kandilinde oruç tutulup tutulmayacağını ve oruç tutmanın faziletinin ve sevabının ne olduğunu merakla araştırıyorlar. Miraç Kandili’nde oruç tutacak olan vatandaşlar, bu özel ve kutlu günde ibadetlerini yerine getirecekler. 2021 yılının ikinci kandili bütün İslam aleminde idrak edilecek. Recep ayının bitmesiyle, Şaban ayının başlayacağının simgesi olan Miraç Kandili Müslümanları Ramazan ayına adım adım yaklaştırıyor. Herkes Miraç Kandilinde oruç tutulup tutulmayacağını ve kaç gün oruç tutulacağını merakla araştırmalarının yanı sıra Miraç Kandilinde oruç tumanın faziletlerini ve sevaplarının neler olduğunu merakla araştırıyorlar.  Yarın yılın ikinci kandili kutlanacak. Bu özel zaman için şimdiden hazırlık yapacak olan vatandaşlar ayrıca oruçlarını da tutacak. Miraç gecesi Bakara Suresi'nin son iki ayeti ile 5 vakit namaz farz kılınmıştır. 13 Şubat tarihinde başlayan üç aylar Ramazan ayında sona erecek.

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu?

Dini kaynaklarda Miraç Kandilinde oruç tutulmasına yönelik herhangi bir bilgi olmamasına karşın, Receb ayının 27.günü olan Miraç Kandilinde Müslümanlar bu günün gündüz kısmında oruç tutmuş, gecesinde de çeşitli ibadetler ve dualar ederek geçirmişlerdir.

Miraç Kandilinde oruç tutmanın fazileti ve sevabı ne?

Bu mübarek gecenin gündüz kısmında oruç tutmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından belirtilmektedir.

Miraç Kandilinde kaç gün oruç tutulur?

Dini açıdan güneşin batmasıyla beraber önceki gün sona erer ve yeni bir güne başlanır. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Bununla beraber kandil gecelerinde tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden günle beraber, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandilinin gündüz kısmında ve 1 gün öncesi veya sonrasında da oruç tutulabilmektedir.



Son Güncelleme: 09.03.2021 16:28
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