Miraç Kandili gecesi hangi sureler ve dualar okunmalı? 10 Mart Çarşamba Miraç Kandili duaları

10 Mart 2021 çarşamba günü bugün Miraç Kandil’ini kutlayacağız. Peki, herkesin merak ettiği o soru akıllarda kalıyor. Bugün hangi dua okunur sizin için araştırdık.

Miraç gecesi Recep ayının 27. gecesi tekabül etmektedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…

Bu akşam yatsı namazından sonra 12 rekat daha namaz kılınmalı. Bu namazlarda 2 rekatta bir selam verilmeli. Her rekatta ise bir Fatiha ve 10 ihlas-ı Şerif okunmalıdır. Namazdan sonraysa ise 100 defa ‘sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil azim’ denilmelidir. 100 defa istiğfar 100 defa salavatı Şerif okunmalıdır.

Gece boyunca Kur’an-ı Kerim okunmalı ya da okuyan kişilere dinlenmelidir. Aile içinde sevgi saygı ve bağlılık duygularını kat be kat önem verilmelidir. Oldukça selam ve getirilmeli peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için şefaatini ümmet edip ümmetinden olma şuuru tazelenerek rahata erişilmelidir. Geçmişte geciktirmiş olduğumuz kaza ve nafile namazları bu gece de telafi edilmeli ardından bolca ibadet edilmelidir.

Miraç Kandil’inde ise okunabilecek sureler dualar şu şekilde sıralanmalıdır;

Tirmizi Daavat 23, Müslüm Dua 72, Tirmizi Daavat 124, Nesai İstiaze 14, Buhari Daavat 60, İbn Mace 57, Bakre2/201 gibi pek çok dua okunulabilir.