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Miraç Kandili gecesi dua ve mesajları 2021

Üç aylara girmemizle birlikte Müslümanlar için önemli olan kandillerde okunacak dualar ve sevdiklerimizde gönderebileceğimiz mesajlar araştırılmaya başlandı. Regaip Kandilinden sonra ikinci en önemli kandillerden olan Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba akşamı idrak ediliyor. Peki Miraç Kandili’nde sevdiklerimize gönderebileceğimiz mesajlar nelerdir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

09 Mart 2021 Salı 23:36
Miraç Kandili gecesi dua ve mesajları 2021
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Üç aylara girmemizle birlikte Müslümanlar için önemli olan kandillerde okunacak dualar ve sevdiklerimizde gönderebileceğimiz mesajlar merak konusu oldu. 10 Mart Çarşamba akşamı idrak edilecek olan Miraç Kandili’nde koranavirüs hastalığı nedeniyle kandil ziyaretleri gerçekleşemediğinden vatandaşlar sevdiklerine gönderebileceği mesajları araştırmaya başladı. 

Miraç Kandili’nde sevdiklerimize gönderebileceğimiz kandil mesajları

  •  Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
  •  Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
  •  Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Hz. Muhammed’i anlatır. Hz. Muhammed’i anlayana gül koklatılır, gül kokulu kandiliniz mübarek olsun.
  •  Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…
  •  Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.
  •  Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!
  •  Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.
  •  Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
  •  Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Miraç Kandili, kandilin mübarek olsun.
  •  Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç Kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller
  •  Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun…
  •  Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
  •  Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
  •  Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalp zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahip olursa olsun yine fakirdir. Tamamı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.
  •  Kardeşliğin daimî olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…
  •  Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
  •  Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlâna gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
  •  Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
  •  Allah’ın Rahmeti bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
  •  Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.
  •  Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
  •  Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım
  •  Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!
  •  Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.
  •  Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.
  •  Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
  •  Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç Kandilinizi kutlarım Allah’a emanet olun. Güzel kandiller.
  •  Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
  •  Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
  •  Ellerin Semaya dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Miraç geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
  •  Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Miraç kandiliniz mübarek olsun.
  •  Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun.
  •  Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç Kandilimiz hayırlı olsun.
  •  Allah’ım! Bizleri Regaip ile sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek seni hak eden kullarından eyle. Âmin! Hayırlı ve nurlu kandiller.
  •  Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun. Miraç kandili mesajları
  •  Rabbim sen affedicisin affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç Kandili hatırına affı mağfiret eyle. Âmin! Hayırlı kandiller.
  •  Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Âmin! Hayırlı kandiller.
  •  İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandilinizi kutlarım.
  •  Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlâna gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Miraç kandiliniz kutlu olsun.
  •  Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Miraç kandiliniz mübarek olsun!
  •  Miraç Kandilimiz mübarek olsun bu miraç gecemizin Ülkemiz ve İslam aleminin miracı olması dileği ile hayırlı kandiller diliyorum.
  •  Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlâna gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.
  •  Mübarek Miraç Kandilimizi tebrik eder, tüm İslam alemine huzur ve selamet getirmesini Rabbimden niyaz ederim.
  •  Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Miraç Kandilinizi kutlarım.
  •  Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.
  •  Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Hayırlı kandiller…
  •  Tüm Müslüman eleminin mübarek Miraç Kandili’ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah barış, huzur, sağlık nasip etsin.
  •  Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
  •  İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
  •  Miraç Kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.
  •  Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç Kandilin mübarek olsun.
  •  Yeryüzüne huzur ve barış getirmesi temennisiyle, tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun.
  •  Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.


Son Güncelleme: 09.03.2021 23:36
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Anahtar Kelimeler:
Miraç KandiliKandil Mesajları
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