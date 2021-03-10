Miraç Kandili 100 rekatlık namaz kılınışı nasıldır?

Ne mutludur ki biz Müslümanlara namaz ve daha nice güzel ibadet bu miraç kandilinde teşvik etmiştir. Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Bu sene miraç kandili 10 Mart Çarşamba gününe denk geldi.

Bu gece yatsı namazından sonra 12 rekat olan hacet namazı kılınmaktadır. Bu hacet namazında her rekatta bir fatiha şerif ve 10 ihlas ı şerif okunmakta. Toplam olarak bu namaz 100 rekata tabi tutulur.

100 rekatlık namaza niyet şu şekilde edilir; "Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle."Allahü Ekber...

100 rek

atlık namaz kılınışı nasıldır?

100 rekatlık miraç kandili namazı yatsı ezanından müteakip sabah ezanına kadar ara verilerek kılınma özelliği vardır.

2 rekatta bir selam verilerek kılınmaya devam edilmelidir.

Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunması gerekiyor.

İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.

Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.

Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar kılınma hususu bulunmaktadır.