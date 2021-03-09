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Miraç Gecesinde neler olmuştur? Miraç Kandili'nde insanlığa verilen 3 hediye nedir? İsra nedir?

10 Mart 2021 gecesi tüm Müslümanlar için önemli bir gün olan Miraç Kandilidir. Bu özel gecede Müslümanlar ibadet ve dua ile geçirmektedir. Peki Miraç Gecesi'nin önemi nedir? Bu gecede yaşanan İsra Olayı ne anlama gelmektedir?

09 Mart 2021 Salı 02:51
Miraç Gecesinde neler olmuştur? Miraç Kandili'nde insanlığa verilen 3 hediye nedir? İsra nedir?
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Miraç Kandili, Hz. Muhammed’in Mekke’den Kudüs’e gitmesine denmektedir. Peki İsra olayı nedir? Miraç Kandili’nde müjdelenen hediyeler nelerdir?

İsra ne demek?

İsra kelimesi sözlük anlamı olarak yürütmek, gece seferi yapmak, göndermek, gece yürümek, gitmek gibi çeşitli anlamlara gelmektedir.

İsra Olayı nedir?

İsra Olayı, Hz.Muhammed’in Mekke’den Kudüs’e bir gecede yürümesi olayıdır. Hz. Muhammed Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa arasında normal bir insanın yürüyemeyeceği hızda yürümüştür. Bu olaya İsra Olayı adı verilmektedir.

Bu yolculukta Hz. Muhammed’İn yanında Cebrail de bulunmaktadır. İsra Olayı ile birlikte Miraç Mucizesi meydana gelmiştir.

Miraç Gecesi ile insanlığa müjdelenen hediyeler nelerdir?

Miraç Gecesi ile beraber insanlara üç hediye müjdelenmiştir. Bunlardan ilki beş vakit namaz, ikincisi Amenerrasulü ayetleri ve son olarak ise Allah’a ortak koşmayan kişilerin cennete gidecekleri müjdesidir.



Son Güncelleme: 09.03.2021 02:51
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Anahtar Kelimeler:
MiraçKandiliİsra
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