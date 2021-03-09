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Miraç gecesi ne yapılır, yapılacak ibadetler nelerdir?

Miraç Gecesinde ne yapılır? Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılmalı? Miraç Gecesinde yapılması gereken ibadetler neler? Miraç gecesinde hangi dualar okunur? Miraç Gecesinde çekilecek salavatlar neler? Miraç Kandilini en güzel şekilde ve dolu dolu ibadetle idrak etmek istiyor. Yarınki Miraç gecesi yapılacaklar için hazırlıklar şimdiden başladı. Herkes Miraç Kandili gecesinde neler yapılacağını ve hangi ibadetlerin yerine getirileceğini merakla araştırıyor.

09 Mart 2021 Salı 23:28
Miraç gecesi ne yapılır, yapılacak ibadetler nelerdir?
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Müslüman alemi tarafından merakla araştırılan konular arasında Miraç Kandilinde nelerin yapılacağını hangi duaların edileceğini ve hangi teşbihlerin çekileceğini merakla araştırıyorlar. Yarınki Miraç gecesi yapılacaklar için hazırlıklar şimdiden başladı. Miraç gecesi tüm Müslümanlar için vesilei cemiledir. Bu fırsat gecesinden Müslümanlar en iyi şekilde yararlanmak için Miraç Kandilinde Ne Yapılmalı sorusuna yanıt arıyor. Müslümanlar, Efendimizin “Yüz geceden daha hayırlı bir gecedir” hadisi şerifiyle bildirdiği Miraç gecesi yapılacak ibadetler için araştırmalar başladı. Herkes 100 geceye denk gelen Miraç gecesinde neler yapılacağını ve hangi ibadetlerin yerine getirileceğini merakla araştırıyorlar.  

Miraç Kandili, 10 Mart 2021 Çarşamba günü Müslüman alemi tarafından idrak edilecektir. Miraç Kandili, 13 Şubat tarihinde başlayan üç ayların ilki recep ayının 27’nci gecesine denk gelmektedir. Bu gece, Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak Müslüman alemi tarafından kabul edilmektedir. Miraç anlam bakımından, ‘yukarı çıkmak, yükselmek’ anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi’râc kelimesi ‘yukarı çıkmak vasıtası, merdiven’ anlamı taşımaktadır. Kelime anlamı olarak Hz Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade ediyor. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlanmasından dolayı kaynaklarda da ‘isrâ ve mi’rac’ şeklinde geçse de Türkçede mi’rac kelimesiyle her iki anlamı da taşımaktadır. Herkes bu özel ve kutlu günde neler yapacağını ve hangi ibadetleri yerine getireceğini merakla araştırıyorlar.

Miraç Gecesi hangi ibadetler yapılır?

Miraç Gecesi Yapılacaklar için en başta namaz gelir. Bu gece kılınacak namazların sevabı Efendimiz tarafından hadisi şeriflerle önemi ve faziletleri ile bildirilmiştir.

İşte, Miraç gecesi yapılacak ibadetler:

  • Gecenin bir bölümü teheccüd namazı
  • Zikir
  • İstiğfar
  • Dua etmek
  • Seherde kuşluk (dûha) namazı
  • Kur'an okumak

Miraç Kandilinde neler yapılmalı? Miraç Gecesinde neler yapılır?

Bediüzzaman Hazretleri, “Leyle–i Mi’rac, ikinci bir Leyle–i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket–i maneviye sırrıyla, inşâallah her biriniz kırk bin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisan ile bu kıymetdar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz.” sözleriyle bu gecenin manevî bir fırsat bilinip değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdir.

Bir diğer Miraç Gecesi Yapılacaklar için ise şunlar tavsiye edilir:

“Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okur, iki rekatta oturup teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere; ‘Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber’ (Türkçe anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür)

Deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, sonra da Nebi (sav)’e 100 kere salat okursa; Bir kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir desabah oruca niyet ederse, bir masiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah onun bütün dualarını kabul eder.”

Miraç Kandili Gecesinde çekilecek salavatlar ve Türkçe Mealleri

  • Aleyhissalatu vesselam: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.
  • Sallallahu aleyhi ve sellem: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.
  • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
  • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

Miraç Kandilinde okunacak dua: Amenerrasulü

Miraç Kandili için önem arz eden Amenerrasulü Arapça okunuşu:

اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّه۪ وَالْمُؤْمِنُونَۜ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِه۪ وَكُتُبِه۪ وَرُسُلِه۪ۜ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِه۪۠ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَص۪يرُ ﴿٢٨٥﴾

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَاۜ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۜ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَٓا اِنْ نَس۪ينَٓا اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَٓا اِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه۪ۚ وَاعْفُ عَنَّا۠ وَاغْفِرْ لَنَا۠ وَارْحَمْنَا۠ اَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ ﴿٢٨٦﴾

Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensunâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

 

 

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 23:28
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