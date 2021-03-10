Miraç gecesi, Miraç kandili namazı nasıl kılınır?

Müslüman alemi için mübarek kabul edilen Miraç Kandini bugün 10 Mart Çarşamba gecesi idrak edilir. Bu geceyi müslüman alemi; bolca dua ederek, kaza ve nafile namazları kılarak, sevap işleyerek, zikir çekerek ve teheccüde kalkarak geçirir.

Günahların affolması ve mağfirete ermek için Yüce Yaradan'a dua edilir. Yakarılır.

Ülkemizde kandilllerin yeri ve önemi ayrıdır. Bir gelenek haline gelen her kandilde küçük simitler dağıtılır.

Bugün oruç tutan müslümanlarda vardır. Günün anlam ve önemine binaen.

İbadetler aracılığıyla Allah'a yakınlaşan müslümanlar gönüllerini hoş seda ile dinlendirir, dillerine dualar dolanır, avuç avuç bekeret ve nimetler için şükredilir.

Gündüzü oruçla geçiren müslüman gecesini bol dua feyziyle sürdürür.

Bu gecenin namazı vardır: Alim zaatlar, bu mübarek gece için 12 Rekat namaz kılınmasını tavsiye etmiştir. Bu namaz şu şekilde kılınır; 12 Rekattan oluşarak, her 2 rekatta bir selam verilir, ardından 100 defa 'Sübhanallahi ve'l hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber' çekilir. 12 rekat namaz tamamlandıktan sonra 100 kez tövbe istiğfar ve salavatlar çekilir. Bu gecenin hikmeti büyüktür.

Namazların ardından, Kur'an-ı Kerim okunması da en büyük ibadetlerdendir.